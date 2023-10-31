الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمى زكى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خطة الخداع فى حرب أكتوبر

العقيد حلمي زكي
العقيد حلمي زكي

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن العقيد أركان حرب أحمد نبيل صاحب أكبر خطة خداع كانت  حربية واقتصادية وسياسية وعسكرية ودبلوماسية وصحية، حيث جهز أحمد نبيه، اجتماعا ما بين وزير الخارجية في هذا الوقت وهو الدكتور محمد حسن الزيات مع ثعلب الولايات المتحدة الأمريكية كسينجر، وشرح له موقف مصر الاقتصادي والسياسي والعسكري، وأن من بين كلامه "تمويه" أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس السادات أنه أخرج الخبراء السوفييت من مصر، وقد كان خطأ كبيرا جدا، معقبا: "كان كل هذا الكلام من بين الخطة". 

وأضاف العقيد حلمي زكي، خلال لقائه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الخطة من الناحية الاقتصادية تمثلت في أنه حدثت مشكلة اقتصادية عندنا في مصر، حيث أصاب مخزون القمح  لدينا آفة، لافتا إلى أنه حتى نجهز للحرب كنا في حاجة إلى تجهيز مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وخاصة القمح، وبالتالي من خلال الخطة الاقتصادية رسمنا صورة للخارج بأن الحياة في مصر سيئة جدًا، وفعلا كسينجر صدق هذا الكلام. 

ومن الناحية الدبلوماسية، تمت دعوة رئيس دفاع رومانيا لزيارة مصر يوم 8 أكتوبر، حيث تم الإعلان عن الزيارة واتخاذ كافة الإجراءات، كما تمت دعوة ابنة الملكة إليزابيث، وهي الأميرة مارجريت لزيارة مصر يوم 7 أكتوبر.

ومن الناحية الصحية، تم الإعلان عن وجود ميكروب في بعض المستشفيات القريبة من الجبهة، وتم الإعلان في الجرائد والراديو والتليفزيون، وأن هذا الميكروب انتقل إلى 12 مستشفى، وتم اختيار هذه المستشفيات القريبة من الجبهة، وبالتالي كان لا بد من إخلاء المستشفيات، وبالفعل تم إخلاء هذه المستشفيات، وتم توزيع المرضى الموجودين بها على مستشفيات أخرى.

وأشار إلى أن مضخات المياه التي كانت أول مرة تستورد فيها مصر مضخات بهذه القوة، لم يمر على مخابرات العدو مرور الكرام، وبالتالي ليس نحن من قمنا باستيرادها حيث قامت ليبيا باستيرادها ومن ثم أخذتها منها مصر بطريقة "مموهة"، وبالتالي كانت الخطة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حيث قام أحمد نبيل بعمل خطة الخداع على مستوى الدولة حتى مستوى الوحدات في الجيش.

خطة الخداع حرب اكتوبر العقيد اركان حرب أحمد نبيل برنامج الشاهد العقيد حلمي زكي

الأكثر قراءة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

عاجل.. قصف إسرائيلى لمنزل فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة