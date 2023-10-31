حلمى زكى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خطة الخداع فى حرب أكتوبر

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن العقيد أركان حرب أحمد نبيل صاحب أكبر خطة خداع كانت حربية واقتصادية وسياسية وعسكرية ودبلوماسية وصحية، حيث جهز أحمد نبيه، اجتماعا ما بين وزير الخارجية في هذا الوقت وهو الدكتور محمد حسن الزيات مع ثعلب الولايات المتحدة الأمريكية كسينجر، وشرح له موقف مصر الاقتصادي والسياسي والعسكري، وأن من بين كلامه "تمويه" أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس السادات أنه أخرج الخبراء السوفييت من مصر، وقد كان خطأ كبيرا جدا، معقبا: "كان كل هذا الكلام من بين الخطة".

وأضاف العقيد حلمي زكي، خلال لقائه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الخطة من الناحية الاقتصادية تمثلت في أنه حدثت مشكلة اقتصادية عندنا في مصر، حيث أصاب مخزون القمح لدينا آفة، لافتا إلى أنه حتى نجهز للحرب كنا في حاجة إلى تجهيز مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وخاصة القمح، وبالتالي من خلال الخطة الاقتصادية رسمنا صورة للخارج بأن الحياة في مصر سيئة جدًا، وفعلا كسينجر صدق هذا الكلام.

ومن الناحية الدبلوماسية، تمت دعوة رئيس دفاع رومانيا لزيارة مصر يوم 8 أكتوبر، حيث تم الإعلان عن الزيارة واتخاذ كافة الإجراءات، كما تمت دعوة ابنة الملكة إليزابيث، وهي الأميرة مارجريت لزيارة مصر يوم 7 أكتوبر.

ومن الناحية الصحية، تم الإعلان عن وجود ميكروب في بعض المستشفيات القريبة من الجبهة، وتم الإعلان في الجرائد والراديو والتليفزيون، وأن هذا الميكروب انتقل إلى 12 مستشفى، وتم اختيار هذه المستشفيات القريبة من الجبهة، وبالتالي كان لا بد من إخلاء المستشفيات، وبالفعل تم إخلاء هذه المستشفيات، وتم توزيع المرضى الموجودين بها على مستشفيات أخرى.

وأشار إلى أن مضخات المياه التي كانت أول مرة تستورد فيها مصر مضخات بهذه القوة، لم يمر على مخابرات العدو مرور الكرام، وبالتالي ليس نحن من قمنا باستيرادها حيث قامت ليبيا باستيرادها ومن ثم أخذتها منها مصر بطريقة "مموهة"، وبالتالي كانت الخطة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حيث قام أحمد نبيل بعمل خطة الخداع على مستوى الدولة حتى مستوى الوحدات في الجيش.