كيف ساهم المجتمع المدنى فى إغاثة غزة؟.. عضو التحالف الوطنى يجيب

قال محمد جمال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني كان له دور كبير في إغاثة الأشقاء في فلسطين من دواء وغذاء ومياه نظيمة، وذلك وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تجهيز القوافل الإنسانية لغزة

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أنه توجه عدد كبير من الشباب المتطوعين إلى تجهيز القافلة الأولى التي خرجت من التحالف الوطني والتي بلغ عددها ١٠٦ شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والدوائية لشعب فلسطين.

وتابع:" التحالف الوطني كان حريص على أن تكون السيارات المحملة بالمساعدات عند معبر رفح بحيث تكون جاهزة عند فتح المعبر، ومن ثم التوجه سريعًا إلى الشعب".

التبرع بالدم

واستطرد: "نحرص على تجميع أكياس الدم من أجل مساعدة المصابين في مستشفيات غزة، وهذه الأكياس يتم تجميعها من خلال تبرعات الشعب المصري".