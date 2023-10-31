الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف ساهم المجتمع المدنى فى إغاثة غزة؟.. عضو التحالف الوطنى يجيب

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

قال محمد جمال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني كان له دور كبير في إغاثة الأشقاء في فلسطين من دواء وغذاء ومياه نظيمة، وذلك وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تجهيز القوافل الإنسانية لغزة

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أنه توجه عدد كبير من الشباب المتطوعين إلى تجهيز القافلة الأولى التي خرجت  من التحالف الوطني والتي بلغ عددها ١٠٦ شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والدوائية لشعب فلسطين.

وتابع:" التحالف الوطني كان حريص على أن تكون السيارات المحملة بالمساعدات عند معبر رفح بحيث تكون جاهزة عند فتح المعبر، ومن ثم التوجه سريعًا إلى الشعب".

التبرع بالدم

واستطرد: "نحرص على تجميع أكياس الدم من أجل مساعدة المصابين في مستشفيات غزة، وهذه الأكياس يتم تجميعها من خلال تبرعات الشعب المصري".

عضو التحالف الوطني محمد جمال التبرع بالدم لغزة الحرب بفلسطين اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

عاجل.. قصف إسرائيلى لمنزل فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيا

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة