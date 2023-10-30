الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية.. "شباب مستقبل وطن" يستعرض خطته لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعا تنظيميا مع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وأمناء الشباب بـ27 محافظة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

في بداية الاجتماع؛ أشاد أحمد حسام عوض، بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، موجها الجميع باستمرار البناء على النجاحات التي تحققت وتكثيف العمل في ضوء الدعم "غير المحدود" من الحزب لأمانة الشباب المركزية وأمانات المحافظات والمراكز والأقسام.

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خطة عمل أمانات الشباب لدعم ترشح الرئيس السيسي

واستعرض أحمد حسام عوض، خطة عمل أمانة الشباب خلال الفترة المقبلة لدعم تأييد الحزب ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، منوها إلى أن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيثبت "قوة وصلابة" تشكيلات أمانة الشباب المركزية مرورا بالمحافظات وصولا للمراكز والأقسام، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تعد فرصة لأمانة الشباب لخدمة الحزب والوطن لما تمتلكه من تشكيلات متماسكة وقوية.

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حزب مستقبل وطن أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى الانتخابات السيسي

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