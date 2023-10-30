الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسين هريدى: القضية الفلسطينية هى صميم الأمن القومى المصرى

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تتحرك على أكثر من محور منذ بداية هجوم الاحتلال الإسرئيلي على الشعب الفلسطيني، حيث طالبت مصر المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار، السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، الإفراج عن الرهائن، الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

الحرب الصهيونية بحق الإنسانية الفلسطينية 

وأكد هريدي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تستغل علاقاتها الخارجية المتوازنة بصورة كبيرة من أجل محاولة التدخل الدولي في وقف إطلاق النار في فلسطين، ومنع الاحتلال الصهيوني من تنفيذ مخططاته الشيطانية بحق الإنسانية الفلسطينية.

وأضاف في حديثه، أن القضية الفلسطينية هي صميم الأمن القومي المصري، وذلك لأن الأمن القومي المصري يتعرض للتهديد المستمر من الحدود الشرقية، لذا القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية، لذا يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي بلسان حال الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية المختلفة طوال السنوات الماضية.

وتابع: "مصر مستمرة في القيام بدورها الخاص بالقضية الفلسطينية، ولن تتوقف عن مساندة هذا الشعب الباسل الذي يدافع عن أرضه من هذا الاحتلال الغاشم".

واستطرد: "مكالمة الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي بايدن تم الاتفاق لأول مرة منذ اندلاع الحرب على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وفق الشروط المصرية".

حسين هريدي اكسترا نيوز السفير حسين هريدي القضية الفلسطينية معاناة غزة

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