الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلينجهام بعد الفوز بجائزة كوبا: هناك المزيد مستقبلًا وميسي يستحق البالون دور

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

عبر الإنجليزي جود بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالفوز بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم 2022-2023، في حفل جائزة الكرة الذهبية 2023 لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم للرجال.

ويُقام حفل الكرة الذهبية بالون دور" في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس بتنظيم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الجهة المانحة والمسئولة عن الجائزة والحفل

وفاز بيلينجهام بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم، لما قدمه مع بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي، متفوقًا على جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ.

وقال بيلينجهام بعد فوزه بالجائزة:"أريد أن أشكر كل من دعمني في رحلتي. من برمنغهام إلى دورتموند، والآن إلى ريال مدريد. هناك المزيد في المستقبل".

وعن بدايته في فريقه الجديد ريال مدريد، قال:"البداية كانت جيدة والانسجام كان رائعًا مع كل من يعمل في ريال مدريد".

واستطرد:"ساعدوني على التعبير عن مهاراتي، اخترت رقم زيدان، كان علي أن أحصل على ذلك الرقم، أردت أن أتحدى نفسي مع أحد أكبر اللاعبين".

وعن ترشيحه للفائز بجائزة الكرة الذهبية، قال:"إنها سنة كأس العالم وقد قدم ليونيل ميسي كأس عالم رائعة، وهو يستحق الفوز بالكرة الذهبية".

قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم

– جمال موسيالا (بايرن ميونخ - ألمانيا)

– جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا)

– إدواردو كامافينجا ( ريال مدريد - فرنسا)

– بابلو جافي (برشلونة - إسبانيا)

– إيلي واهي (لانس - فرنسا)

– تشافي سيمونز (لايبزيج - هولندا)

– بيدري جونزاليس (برشلونة - إسبانيا)

– أنطونيو سيلفا (بنفيكا - البرتغال)

– راسموس هويلاند (مانشستر يونايتد - الدنمارك)

– أليخاندرو بالدي (برشلونة - إسبانيا).

جود بيلينجهام ريال مدريد كوبا أفضل لاعب شاب أفضل لاعب شاب في العالم

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

سرايا القدس: مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين جراء قصف الاحتلال

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة