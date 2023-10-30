بيلينجهام بعد الفوز بجائزة كوبا: هناك المزيد مستقبلًا وميسي يستحق البالون دور

عبر الإنجليزي جود بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالفوز بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم 2022-2023، في حفل جائزة الكرة الذهبية 2023 لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم للرجال.

ويُقام حفل الكرة الذهبية بالون دور" في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس بتنظيم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الجهة المانحة والمسئولة عن الجائزة والحفل

وفاز بيلينجهام بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم، لما قدمه مع بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي، متفوقًا على جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ.

وقال بيلينجهام بعد فوزه بالجائزة:"أريد أن أشكر كل من دعمني في رحلتي. من برمنغهام إلى دورتموند، والآن إلى ريال مدريد. هناك المزيد في المستقبل".

وعن بدايته في فريقه الجديد ريال مدريد، قال:"البداية كانت جيدة والانسجام كان رائعًا مع كل من يعمل في ريال مدريد".

واستطرد:"ساعدوني على التعبير عن مهاراتي، اخترت رقم زيدان، كان علي أن أحصل على ذلك الرقم، أردت أن أتحدى نفسي مع أحد أكبر اللاعبين".

وعن ترشيحه للفائز بجائزة الكرة الذهبية، قال:"إنها سنة كأس العالم وقد قدم ليونيل ميسي كأس عالم رائعة، وهو يستحق الفوز بالكرة الذهبية".

قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم

– جمال موسيالا (بايرن ميونخ - ألمانيا)

– جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا)

– إدواردو كامافينجا ( ريال مدريد - فرنسا)

– بابلو جافي (برشلونة - إسبانيا)

– إيلي واهي (لانس - فرنسا)

– تشافي سيمونز (لايبزيج - هولندا)

– بيدري جونزاليس (برشلونة - إسبانيا)

– أنطونيو سيلفا (بنفيكا - البرتغال)

– راسموس هويلاند (مانشستر يونايتد - الدنمارك)

– أليخاندرو بالدي (برشلونة - إسبانيا).