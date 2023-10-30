مصر تواجه العراق فى كأس العالم للمينى فوتبول

يخوض منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" في تمام الساعة السابعة، صباح غد الثلاثاء، ثالث مبارياته بكأس العالم، والذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا أمام نظيره العراقي، في إطار منافسات المجموعة السابعة بالدور الأول للمونديال، والتي تضم معه منتخبات أذربيجان والكويت والعراق.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز في مباراته الأولى بكأس العالم على منتخب الكويت بنتيجة 0/2 أحرزهما أحمد جابر الديك وعادل مجدي كامل، وتعثر في مباراته الثانية أمام أذربيجان ¼، وأحرز هدف منتخبنا الوطني عادل مجدي كامل ليرفع رصيد أهدافه في البطولة لهدفين.

فيما خسر المنتخب العراقي من نظيره الأذربيجاني في مباراته الأولى بنتيجة 2/0 وتعادل في مباراته الثانية مع نظيره الكويتي5/5.

ويشارك منتخبنا في المونديال على مستوى الرجال لأول مرة في تاريخه منذ أن أسس الإنحاد وأدخل اللعبة إلى مصر أحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين العربي والمصري للميني فوتبول 2019 ويشارك منتخبنا الوطني

بصفته بطل إفريقيا 2021، حيث توج منتخبنا باللقب الإفريقي، وكان منتخبنا قد حصد المركز الرابع في منافسات كأس العالم للسيدات بأوكرانيا، ونفس المركز في مونديال الشباب تحت 23 سنة بأوكرانيا أيضا.

ويخوض منتخبنا البطولة بلاعبين تم اختيارهم من الدوري المصري للميني فوتبول.

أما منتخب العراق فيشارك في المونديال للمرة الثالثة النسخة الثالثة.

ويرأس بعثة منتخبنا الوطني بالامارات أحمد سمير سليمان، رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري، ورئيس الاتحاد العربي للعبة.

ويضم منتخبنا الوطني 17 لاعبا هم: علي غزال، هشام خميس، أحمد جابر الأطروش، حسام حسن محمد، ابراهيم كمال، عمر نعمان، مروان عيسي، عابد إيهاب، محمد ياقوت، طارق باهي، جمال محمد مبروك، عادل مجدي كامل، محمود السيد، أحمد جابر إبراهيم، طه محمود، محمد بابادين، ومحمود جمال.

ويقود الجهاز الفني التونسي وجدي دردور مديرا فنيا، ويعاونه أنسي نبيل مدربا عاما، عصام الشرقاوي مدربا، أشرف الليلي إخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أحمد نحلة مديرا إداريا، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب، ويرافق البعثة الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.