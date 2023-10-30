مصادر: عزمي عبد الوهاب رئيسا لتحرير مجلة "عالم الكتاب" خلفا لـ"عبد الهادي"

علمت" الدستور" من مصادر مطلعة داخل الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن القائم علي تسيير أعمال الهيئة بصدد إصدار قرار تولي الكاتب الصحفي والشاعر عزمي عبد الوهابرئاسة تحرير مجلة "عالم الكتاب" والتي يتولي رئاسة تحريرها الآن، الدكتور زين عبد الهادي منذ سبع سنوات وتحديدًا منذ سبتمبر 2016.

أعمال عزمي عبد الوهاب

وعزمي عبد الوهاب صدرت له عددٌ من الكتب والدوواين الشعريّة لعل أبرزها «النوافذ لا أثر لها» و«الأسماءُ لا تليق بالأماكن» و«بأكاذيبَ سوداء كثيرة» و«حارس الفنار العجوز»؛ وغير ذلك.

وينشطُ عزمي في مجال التأليف والنشر، كما يكتبُ مقالات بشكل دوري في عددٍ من المواقع على الإنترنت والتي تتعلق في غالبيتها بالقراءة والكتابة بشكل عام وبالشعر بشكل خاصّ.

وفاز الصحفي عزمي عبد الوهاب، من مجلة الأهرام العربي المصرية‬ بجائزة الصحافة العربية لعام 2021 عن فئة "الصحافة الثقافية" عن موضوع عنوانه "تاريخ الأوبئة بين الدين والخرافة".

متي صدرت مجلة عالم الكتاب ؟

مجلة "عالم الكتاب" تعنى بإلقاء الضوء على الإنتاج الفكري والثقافي المصري والعربي والغربي والتعريف به من خلال عرض الإصدارات بصور شتى، منها فى صورة عرض موجز لموضوع الكتاب بجانب البيانات الببليوجرافية، ومنها ما هو موجه للقارئ المتخصص من خلال عرض الإنتاج المصرى من الكتب فى صورة ببليوجرافية فقط، وكل هذه العروض مصاحبة بصورة الغلاف، هذا إلى جانب باب منفصل شامل للكتب المترجمة بدور النشر المصرية، وكذلك الكتب المحققة والأعمال المخطوطة مع التعريف بأسماء المؤلفين والرواد الأوائل الذين قاموا بتأليف كتب التراث، كما تفرد المجلة بابًا خاصًا بالدراسات النقدية التى قدمها كبار المتخصصين فى هذا المجال.

بدأ صدور هذه المجلة فى يناير 1984 وكانت تعنى بتقديم المشكلات المتعلقة بإنتاج ونشر وتوزيع الكتاب، إلى جانب الأبحاث والإحصائيات التى تفيد المكتبات العامة فى وضع خطة انتقائية لمحتواها.

وتوقف إصدارها بعد العدد 59 في عام 1998 وكان رئيس تحريرها آنذاك د. سعد الهجرسي، ثم أعيد إصدارها عام 2007 فى شكل متطور جديد من خلال قطع متميز برئاسة تحرير د. ناصر الأنصاري، حتى أكتوبر 2009 حيث تولى د. صابر عرب رئاسة تحريرها، كما تولى الكاتب والصحفي بمجلة اخبار الأدب محمد شعير رئاسة تحريرها، والدكتور زين عبد الهادي من سبتمبر 2016 حتى الآن.