الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخميس.. نائبة "بايدن" تبحث مع ريشي سوناك تطورات الأوضاع في غزة وأوكرانيا

بايدن
بايدن

تلتقي نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس الخميس المقبل، برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعماء آخرين أثناء وجودها في لندن هذا الأسبوع، حيث تواصل المشاورات الوثيقة للولايات المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين وحرب روسيا في أوكرانيا، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض. 

سلامة الذكاء الاصطناعي في واشنطن 

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"CNN": واشنطن على اتصال مع اسرائيل لحماية المدنيين فى غزة

وقالت السكرتيرة كارين جان بيير اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تسافر هاريس إلى لندن الثلاثاء، لتحضر القمة العالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي التي يستضيفها “سوناك” يوم الخميس وتعود إلى الولايات المتحدة في ذلك المساء.

وفي مقابلة تم بثها يوم الأحد، قالت هاريس إن الولايات المتحدة “ليس لديها أي نية على الإطلاق” لإرسال قوات قتالية أمريكية إلى إسرائيل أو غزة وسط مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

هاريس، التي تم  تضمينها في الإحاطات والمكالمات الهاتفية حول أزمة الشرق الأوسط، تمسكت بشكل وثيق بنهج الإدارة: دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بينما تدعو أيضًا إلى حماية المدنيين.

هاريس بريطانيا سوناك ريشي الرئيس الامريكي

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