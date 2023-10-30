"CNN": واشنطن على اتصال مع اسرائيل لحماية المدنيين فى غزة

قالت الشبكة الأمريكية "CNN"، إن واشنطن تتواصل مع إسرائيل لحماية المدنيين في غزة، لكنها لا تتدخل في احتمالية توسيع إسرائيل الحرب في غزة.

الحرب في غزة

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الأحد، لمذيع شبكة سي إن إن، جيك تابر، في برنامج "حالة الاتحاد"، إن الولايات المتحدة تبلغ الحكومة الإسرائيلية على أعلى المستويات بأهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، على الرغم من رفضه مرارا وتكرارا القول ما إذا كانت إسرائيل تخوض حربها بالطريقة الصحيحة.

وقال "سوليفان" لشبكة CNN، إسرائيل هم الذين يتخذون القرارات، وهم الذين ينفذون العمليات، رافضًا انتقاد أي جانب من جوانب الجهد العسكري الجديد علنًا، مضيفا أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن عملياتها العسكرية، وتابع لن أرد على كل ضربة، أو كل خطوة يقومون بها.

محادثات بين الأمريكيين والإسرائيليين حول نطاق ونوايا الجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة

لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي، أشار إلى أن محادثات أكثر صرامة تجري خلف الكواليس بين كبار المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين- بما في ذلك بايدن ونتنياهو- حول نطاق ونوايا الجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال "لقد أجرينا محادثات عديدة- من رئيس الوزراء والرئيس إلى أسفل، وبالتأكيد بين القادة العسكريين ونظرائهم، حول الأهداف العسكرية الإسرائيلية وحول الخطوات التي اتخذوها ويعتزمون اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف".

وتابع، لقد طرحنا عليهم أسئلة صعبة، نفس الأسئلة الصعبة التي كنا نطرحها على أنفسنا إذا كنا نسعى لتنفيذ عملية للقضاء على تهديد إرهابي، "لقد ضغطنا عليهم بشأن أسئلة مثل الأهداف ومطابقة الوسائل مع الأهداف، حول القضايا التكتيكية والاستراتيجية المرتبطة بهذه العملية".

بايدن يبحث مع نتنياهو الحاجة إلى استمرار تدفق المساعدات إلى غزة

وسبق وتحدث الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن وسعت إسرائيل عملياتها البرية، حول الحاجة إلى استمرار تدفق المساعدات إلى غزة، وشدد على أهمية حماية أرواح المدنيين، وفقًا للبيت الأبيض.

وكرر بايدن دعمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها، لكنه قال إن البلاد بحاجة إلى القيام بذلك "بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي التي تعطي الأولوية لحماية المدنيين"، وفقا للبيت الأبيض. ودعا أيضا إلى زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وناقش الجهود المبذولة لتحديد مكان المحتجزين الذين تحتجزهم حماس.

واشنطن مارست ضغوطًا لعودة الاتصالات

ووفقًا لمسئول أمريكي كبير لشبكة CNN، فقد مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على إسرائيل لإعادة الاتصال في غزة بعد انقطاع خدمة الهاتف والإنترنت بشكل كبير في أواخر الأسبوع الماضي، وجاء انقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل، الذي ترك المدنيين ومنظمات الإغاثة والصحفيين يكافحون من أجل التواصل مع العالم الخارجي، وسط قصف إسرائيلي عنيف للقطاع. ويبدو أن الخدمة عادت تدريجيًا يوم الأحد.

وسبق وأكد "سوليفان" على أهمية شبكات الاتصالات في غزة، قائلًا "نشعر بقوة أن استعادة تلك الاتصالات كانت أمرًا بالغ الأهمية".

وقال "لأن عمال الإغاثة يجب أن يكونوا قادرين على التواصل، يجب أن يكون المدنيون قادرين على التواصل، وبالطبع، يحتاج الصحفيون إلى أن يكونوا قادرين على توثيق ما يحدث في غزة لإبلاغ العالم الأوسع عنه".

تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع

وقالت "CNN"، إن الهجوم على غزة أدى إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وكان دخول المساعدات بطيئا، ولم يتمكن المدنيون، بما في ذلك مئات الأمريكيين، من المغادرة. وبينما وصل بعض المساعدات إلى غزة، يقول العاملون في المجال الإنساني إنها جزء بسيط مما هو مطلوب لـ 2.2 مليون شخص في غزة تحت الحصار الذي تفرضه إسرائيل.