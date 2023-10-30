تعرف على حجم المساعدات التى دخلت قطاع غزة

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، تعد الشحنات والمساعدات التي تدخل إلى المنطقة أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات السكان وتخفيف المعاناة الإنسانية، وخلال التقرير التالي سيتم استعراض حجم ونوعية المساعدات التي تصل إلى غزة، وكذلك تحديد الجهود المبذولة لتسهيل وتنظيم عملية الشحن والتوزيع.

وتعتبر غزة منطقة محاصرة، حيث تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على حركة البضائع والأفراد، ومن هذا المنطلق، يكون من المهم جدًا متابعة عدد الشحنات والمساعدات التي تصل إلى غزة، لتقديم صورة شاملة للوضع الإنساني في المنطقة.

عدد الشحنات التي دخلت غزة

منذ فتح معبر رفح، دخلت 20 شاحنة، وفي اليوم الثاني دخلت 14 شاحنة، وفي الثالث دخلت 20 شاحنة، وفي اليوم الرابع دخلت 8 شاحنات، واليوم الخامس لم يتم إدخال أي مساعدات، أما اليوم السادس فتم إدخال 12 شاحنة، وإجمالي الشاحنات بلغ أكثر من 65 شاحنة تقريبًا.

ومن المتوقع أن يتم إدخال 40 شاحنة جديدة بداية من صباح اليوم الأحد وخلال الأيام المقبلة حسبما ذكر سامر عبدالجابر ممثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة ومديره القطري في فلسطين في تصريحات إعلامية له.

وأشار ممثل برنامج الأغذية العالمي إلى أن اليوم الأحد عادت الأمور تدريجيًا بعد 36 ساعة من انقطاع الاتصال على جميع قطاع غزة، لافتًا أن عبور الشاحنات وإعادة شحنها من جديد يعد تحديًا كبيرًا، مما يظهر مدى ضعف الوضع الحالي في القطاع.

ولفت أن هناك 9 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، دخلت قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن هذه نسبة ضعيفة للغاية مما كان يدخل إلى قطاع غزة قبل الأحداث الجارية موضحًا أن مساعدات برنامج الأغذية العالمي وصلت إلى حوالي 635 ألف شخص حتى الآن.