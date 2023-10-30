ما هدف إسرائيل من تقسيم قطاع غزة؟.. مدير المرصد المصري يجيب لـ "القاهرة الإخبارية"

أوضح محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصر للفكر والدراسات، ما يرمي إليه الاحتلال من لجوئه إلى سيناريو تقسيم غزة، قائلًا: " إن الجيش الإسرائيلي وحكومة الطوارئ في إسرائيل مع بدء العملية العسكرية، وبدء الاجتياح البري الجزئي، كان هناك تركيز كبير على شمال غزة".

وأضاف مرعي خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهدف الإسرائيلي في البداية كان العمل على خلق نوع من الضغط على سكان قطاع غزة في شمال القطاع، وعمل حالة من النزوح الداخلي لأكثر من مليون مواطن فلسطيني حتى يتم نقلهم من شمال القطاع إلى جنوب القطاع.

وأوضح أن إسرائيل تتحدث بأن معظم البنى التحتية العسكرية والحكومية لحركة حماس وفصائل المقاومة، مركزة في شمال القطاع لافتا إلى أن ما ترتب على هذا الأمر، أن إسرائيل دعت المواطنيين الفلسطينيين على مدى 10 أيام، من سكان قطاع غزة أن ينتقلوا من شمال القطاع إلى جنوبه، حماية لأرواحهم، لكن ما تم، هو أن إسرائيل في تركيزها على القصف في شمال قطاع غزة ووسط قطاع غزة، كان لديها أيضًا أهداف في جنوب قطاع غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد أن ما تعمل عليه إسرائيل والجيش الإسرائيلي هو تكثيف حالة القصف الشديد لخلق حالة من الضغط على حركة حماس، وتحسين موقف إسرائيل من ملف الرهائن.