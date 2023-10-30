الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

دورة طبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر

الدكتور حمدي محمد
الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وبتعاون مثمر مع قسم التعليم الطبي بكلية الطب جامعة الإسكندرية 

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر برنامج القطاع الطبي (Teaching of small group) on line، وهو برنامج تدريبي مكثف مدته عشر ساعات تدريبية، بدأ اليوم الإثنين ويستمر غدًا الثلاثاء، وتدرب فيه الدكتورة هناء سعيد الحوشي المدرس بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب العاملين في القطاع الطبي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومثلهم كل العاملين في القطاع الطبي من خارج الجامعة بعض المهارات المفيدة في مجال عملهم بالتدريس أو العمل مع المجموعات المتخصصة.

وقد أكد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، أهمية البرامج المتخصصة في النهوض بالعملية التعليمية، وخاصة كلية الطب التي تعمل إدارة الجامعة بكل جهدها لتكون كلية الطب بجامعة الأقصر من الكليات المتميزة محليًا وعالميًا بمن فيها من أساتذة متخصصين تلبي لهم الدولة وإدارة الجامعة كل متطلبات النهوض بالكلية لترتقي سريعًا فتواكب عراقة مدينة الأقصر التي أنشئت فيها. 

وفي ذات الصدد، قال الدكتور محمود النوبي أحمد مدير المركز إن الهدف من إضافة تلك الدورات الطبية المتخصصة إلى مصفوفة دورات المركز هو إفادة الزملاء العاملين في القطاع الطبي بدورات في مجال تخصصهم، وفي تلك المناسبة يتقدم فريق إدارة المركز بخالص الشكر والتقدير للدكتور رئيس الجامعة لعمله الدؤوب على تميز الجامعة بإداراتها وكلياتها ومراكزها.

رئيس جامعة الأقصر التعليم الطبي بكلية الطب مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة الإسكندرية البرامج المتخصصة

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