الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أنت الحياة".. مبادرة جديدة لحياة كريمة لخدمة سكان القاهرة

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل مبادرة حياة كريمة دورها المجتمعي الكبير في خدمة المواطنون في جميع محافظات مصر، ومن هذا المنطلق دشنت مبادرة جديدة تحت عنوان "أنت الحياة " والتي تقدم  عدد كبير من الخدمات لأهالينا بمحافظة القاهرة.

بدءًا من القوافل الطبية واستقبال الحالات الإنسانية، وملتقى توظيفي، وفعاليات ثقافية، ومسرح العرائس والورش الحرفية، واستقبال حالات الغارمين، وندوات التوعية الخاصة بمكافحة الأدمان والتعاطي، وامتحانات محو الأمية، وأنشطة رياضية متنوعة، ومعرض الكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، ومبادرة أتكلم هنسمعك للصحة النفسية، وغيرها من الخدمات المجتمعية.

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قرى مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنون، وساعدت أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

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وساهم وجود مبادرة حياة كريمة على إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيًا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية، وتسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.

وتعتبر حياة كريمة هي مبادرة أطلقها  السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير لعام ٢٠١٩، تهدف إلي  تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات ت المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفهن.

ومن أهداف المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنون لمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم  اليومية. 

مبادرة حياة كريمة خدمة المواطنون محافظات مصر أنت الحياة أهالينا القوافل الطبية الحالات الإنسانية مسرح العرائس

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