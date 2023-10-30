أمين الفتوى: لو عاوز تشوف سيدنا النبى افعل هذه الأمور (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يرغب فى رؤية سيدنا النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، فى المنام، عليه بالصلاة على النبي قدر ما يستطيع حتى لو 3 آلاف مرة فى اليوم، لافتًا إلى أن المؤمن عليه أن يصلي على النبي على قدر ما يستطيع، حتى يكفى همه.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، أن أفضل صيغة للصلاة على النبي هى الإبراهيمية، كما قال الفقهاء، وهى اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

وأشار إلى أن من يريد سيدنا النبي فى المنام، عليه أن يتعلق قلبه بالصدق وليس باللسان، وأن يخلو قلبه من الحقد والضغينة، لافتًا إلى أنه إذا صدق القلب فى محبة سيدنا النبي والامتثال بكل سننه فإنك تراه فى المنام.



وقال الشيخ محمد كمال، إن السنة القولية هى كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث مثل قوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".

وأوضح أمين الفتوى أن السنة الفعلية هي كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خلال هذه الأفعال يعلمنا كيفية تأدية العبادات وآدابها، مثلًا؛ اضطجاعه صلى الله عليه وسلم على شقّه الأيمن عند النوم مستقبلًا القبلة.

وتابع: "أما عن السنة التقريرية فهي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا من الصحابة قد فعل شيئًا فيقره عليه بسكوته أو قد يقره أيضًا بموافقته على ما فعله بإقراره بذلك تصريحًا وتلميحًا، مثلًا؛ عند دخول سيدنا أبوبكر الصدّيق على رسول الله يوم العيد".



