الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صوت وصورة الحلقة 13: نجلاء بدر تخسر محاميتها بسبب حنان مطاوع

نجلاء بدر
نجلاء بدر

شهدت الحلقة رقم 13 من مسلسل صوت وصورة وقوع خلاف بين نجلاء بدر وناردين فرج انتهى بالفراق بينهما، وتخلي المحامية عن الدفاع في القضية.

 

جاء ذلك بعدما زارت نجلاء بدر حنان مطاوع في منزل والدها للاعتذار لها بعدما علمت بتورط زوجها وليد فواز في مقتل الدكتور. 

 

وحاولت نجلاء في زيارتها لحنان مطاوع أن تؤثر عليها عاطفيًا، وإقناعها بعدم الحديث عن زوجها مجددًا لصالح نفسية أبنائها بعد تأثرهم بهذه الأحداث. 

 

ورفضت ناردين فرج زيارة نجلاء بدر إلى منزل رضوى "حنان مطاوع"، ونصحتها بالبحث عن محام آخر بعدما استمرت في مخالفة مشورتها على مدار الحلقات الماضية. 

 

يواصل مسلسل “صوت وصورة” الذي يخوض بطولته النجمة حنان مطاوع تصدره المركز الأول لقائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية في مصر.

 

كانت النجمة حنان مطاوع قدمت الشكر لجمهورها الأيام الماضية لمتابعة مسلسل "صوت وصورة" ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، لتصدر المسلسل منصة "واتش ات" وعلقت قائلة: “برغم وجع القلب اللي إحنا فيه بس مش بإيدينا اختيار مواعيد عرض أعمالنا، الحمدلله إن العمل بيتشاف".

 

مواعيد إعادة مسلسل صوت وصورة

مسلسل “صوت وصورة” يُعرض عبر منصة watch it، وأيضًا على مجموعة قنوات “dmc” يوميًا من يوم السبت حتى يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحًا للمرة الأولى والمرة الثانية بتمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات مسلسل “صوت وصورة” على  قناة dmc drama بتمام الساعة 11 مساء.

 

مسلسل صوت وصورة صوت وصورة نجلاء بدر ناردين فرج حنان مطاوع صدقي صخر

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