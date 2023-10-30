الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

​البترول: تراجع أسعار النفط العالمية وخام أوبك يسجل 94.29 دولار

البترول
البترول

كشف تقرير لـوزارة البترول والثروة المعدينة، الاثنين، تراجع أسعار البترول لأكثر من 1% مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات التصنيع في الصين المقرر صدورها هذا الأسبوع، مما عوض الدعم من التوتر في الشرق الأوسط.

​البترول: تراجع أسعار النفط العالمية 

وتابع التقرير، تسجيل خام برنت89.47 دولار، فيما سجل خام غرب تكساس85.54 دولار، وحقق خام أوبك 94.29 دولار.

في السياق، سجل سعر جالون الجازولين (البنزين) 2.29 دولار، بنسبة انخفاض 0.60%، وسجل سعر جالون البروبان 0.69 دولار، بنسبة ارتفاع 0.25%، وسجل سعر طن الغاز البريطانى 130.9 جنيه استرلينى بنسبة ارتفاع 4.07%.

في سياق منفصل، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع مجلس إدارة  الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة وبحضور اللواء اشرف الداودى محافظ قنا والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

خلال الاجتماع استعرض الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة ماتم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة والمناطق التى تم تحديدها كمرحلة اولى لإقامة مجمعات صناعية عليها في منطقة المثلث الذهبى، كما تم اعتماد المركز المالي للهيئة في عامها الاول ٢٣/٢٢.

وأكد "الملا" أهمية التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى وجهات الدولة المختلفة لتفادى اى معوقات قد تعيق تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى شتى المجالات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى المرتفع.

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