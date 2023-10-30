الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: اللهجة الغربية بدأت تتغير تجاه الحرب فى غزة

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الغرب والولايات المتحدة بدأوا يدخلوا تغييرات في مواقفهم تجاه الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن اللهجة بدأت تتغير وهذا تمثل، أمس، في حوار مسئول الأمن الأمريكي مع cnn، فقد استخدم لهجة قوية وعبر عن استياء الإدارة الأمريكية من سلوك المواطنين اليهود وهذه رسالة موجهة لنتنياهو.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يوجد تنسيق عربي قوي وهذا تمثل من الأيام الأولى للحرب في غزة وظهر أمامنا في مؤتمر القاهرة للسلام ثم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تبنت قرار هدنة إنسانية في قطاع غزة.

الولايات المتحدة والدول الغربية لا تتحدث عن وقف إطلاق النار

وتابع، أن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تتحدث عن وقف إطلاق النار حتى المكالمة التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وبايدن، لم يتطرق الأخير لكلمة وقف إطلاق النار ولكنه يركز على مجموعة أهداف والجديد هو اتفاقه على أن مصر وأمريكا ستتحركان من أجل الشروط اللازمة لإيجاد سلام وحل الدولتين، وكذلك إدخال المساعدات بصفة دورية ومستدامة ومصير الرهائن وعدم توسعة الصراع بالمنطقة.

السفير حسين هريدي غزة تغيرات مواقفهم تجاه الحرب اللهجة بدأت تتغير استياء الإدارة الأمريكية

مواد متعلقة

مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر تسعى لحل سياسى ووقف إطلاق النار فى غزة

عوض الغنام: دخول 60 سيارة لقطاع غزة اليوم وجار تجهيز سيارات أخرى

"القاهرة الإخبارية" تنشر صورًا للحظة قصف مناطق بقطاع غزة

رئيس جامعة الأزهر يثمن قرار الإمام الأكبر بإطلاق اسم "شهداء غزة" على دفعة خريجي الوافدين

المستشار محمد خفاجي: الإبادة الجماعية في غزة شهادة وفاة للقانون الدولي الإنساني

هل أثر القرار العربى فى الأمم المتحدة على حرب غزة؟

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة

"الكورنيت": صاروخ حماس الذى يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟