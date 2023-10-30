دبلوماسى سابق: اللهجة الغربية بدأت تتغير تجاه الحرب فى غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الغرب والولايات المتحدة بدأوا يدخلوا تغييرات في مواقفهم تجاه الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن اللهجة بدأت تتغير وهذا تمثل، أمس، في حوار مسئول الأمن الأمريكي مع cnn، فقد استخدم لهجة قوية وعبر عن استياء الإدارة الأمريكية من سلوك المواطنين اليهود وهذه رسالة موجهة لنتنياهو.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يوجد تنسيق عربي قوي وهذا تمثل من الأيام الأولى للحرب في غزة وظهر أمامنا في مؤتمر القاهرة للسلام ثم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تبنت قرار هدنة إنسانية في قطاع غزة.

الولايات المتحدة والدول الغربية لا تتحدث عن وقف إطلاق النار

وتابع، أن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تتحدث عن وقف إطلاق النار حتى المكالمة التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وبايدن، لم يتطرق الأخير لكلمة وقف إطلاق النار ولكنه يركز على مجموعة أهداف والجديد هو اتفاقه على أن مصر وأمريكا ستتحركان من أجل الشروط اللازمة لإيجاد سلام وحل الدولتين، وكذلك إدخال المساعدات بصفة دورية ومستدامة ومصير الرهائن وعدم توسعة الصراع بالمنطقة.