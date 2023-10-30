السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في السلاح ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تاجر سلاح بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامه بحيازة أسلحة نارية والاتجار فيها ببولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 16339 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور أن المتهم “ال.ن” 34 سنة، في يوم 2022/8/8 أحرز بقصد الاتجار في السلاح.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح بقصد الاتجار به، حيث عثر بمسكنه على أسلحة نارية بقصد الاتجار وذخائر (٥١) طلقة، مما تستعمل على مُحدثات الصوت، بغير ترخيص، كما عثر على ذخائر (٤٣) طلقة، مما تُستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة.

وثبت بتقرير المعمل الجنائي بفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة أنها عبارة عن بندقية خرطوش بماسورة غير مششخنة كاملة وصالحة للاستعمال، وأسلحة نارية فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة كاملين وصالحين للاستعمال، ومحدث صوت على شكل مسدس غير صالح للاستعمال، لعدم وجود إبرة ضرب النار، وكذا وجود كسر بجزء من الجزء الحركة الميكانيكية.