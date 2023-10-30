الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات مُتهم بترويج مخدر الحشيش في التجمع الأول

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة قنديل، مُتهم بترويج مخدر الحشيش في التجمع الأول، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه عما أسند إليه بإحراز أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

ووجهت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 20 مايو 2023، أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة إحرازه أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

محكمة جنايات القاهرة م تهم مخدر الحشيش التجمع الاول السجن المشدد 3 سنوات

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