الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة

يوآف جالانت وزير
يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي

قال يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، إنه لن يعلق على الفيديو الذي نشرته حركة حماس الفلسطينية لثلاث محتجزات إسرائيليات موجودات لديها.

وأوضح أن إسرائيل مصممة على تحقيق هدف العملية البرية في غزة بإعادة المحتجزين وتفكيك قدرات حماس، مضيفًا: "أمام حماس خياران الموت أو الاستسلام فقط وليس هناك خيار ثالث". 

وأشار جالانت إلى أن الجيش الإسرائيلي مستمر في الرد على كل تهديد من الشمال، على الحدود مع لبنان، قائلًا: "من سيجرنا إلى الحرب سيدفع ثمنًا كبيرًا".

وتابع: "لن تكون قصيرة الأمد لكننا مصممون على الانتصار فيها، والأولوية هي لكيفية الانتصار في الحرب واسترجاع كل المحتجزين". 

حماس غزة وزير الجيش الإسرائيلي فيديو المحتجزات لبنان

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