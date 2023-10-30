قراءات الجيل "z" و"البوك توك".. أبرز المناقشات على طاولة مؤتمر الناشرين بالشارقة

شهدت فعاليات الدورة الـ13 من مؤتمر الناشرين في الشارقة، اليوم الإثنين، ثاني أيامه، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر؛ وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ42 لـ"معرض الشارقة الدولي للكتاب" التي تقام في "مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "نتحدث كتبًا"، وسط تجمع نخبة من خبراء صناعة النشر العالمية والوكلاء الأدبيين وقادة الفكر من 106 دول، عددًا من الموضوعات والقضايا ضمن جلساته؛ وسط حضورمجموعة من أهم المؤثرين في صناعة النشر في العالم والوطن العربي، وذلك لمناقشة أهم التطلعات في مستقبل الصناعة وما يواجهها من تحديات.

ماذا يقرأ الجيل "z" ؟

ناقشت فعاليات المؤتمر، اليوم، شعبية الكتب الخيالية والرومانسية، وظاهرة "البوك توك"، وماذا يقرأ الجيل الجديد، في الوقت نفسه أعلن عن الفائزين بجائزة الشارقة لحقوق النشر والدورة الثانية من جوائز ABCالمعنية بتكريم دور النشر المتخصصة بطباعة الكتب لضعاف البصر.

في الوقت نفسه، ناقشت جلسات المؤتمر، تحويل الروايات الشهيرة إلى أفلام ذات نجاح استثنائي مهارة لا يمتلكها سوى القليل من كاتبي السيناريو، وفي الجلسة الحوارية بين كُتاب السيناريو والمؤلفين دارت النقاشات حول أدق التفاصيل في عملية المعالجة السينمائية للروايات الأدبية، في الوقت نفسه أن تكون ناشرًا وكاتبًا في الوقت ذاته، هل هي ميزة إضافية.

رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين تناقش عصر القصة القصيرة في زمن الرواية

واستضافت فعاليات المؤتمر الكاتبة الإماراتية ونائبة رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين "أميرة بوكدرة" لمناقشة موضوع في عصرٍ تسيطر عليه الرواية، هل تستطيع القصة القصيرة التواجد في المشهد الأدبي العربي؟ وهل تتمتع القصة القصيرة بنفس جماهيرية الرواية ؟، بالإضافة الي جلسات نقاشية مليئة بالإلهام والأفكار المتجددة حول مستقبل صناعة النشر في الوطن العربي، وكافة الأفكار والتفاصيل لعملية النشر، والتي تشمل البيع والشراء والطباعة واقتناص الجوائز.