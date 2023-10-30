محمد ثروت يحث جمهوره على دعم الصناعة المصرية: "يلا ندعم المنتج المحلى"

حث الفنان محمد ثروت جمهوره على دعم الصناعات المصرية في ظل حملات المقاطعة الحالية للمنتجات الأجنبية والتي تخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي دعمًا للشعب الفلسطيني.

ونشر ثروت عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" صورة مكتوب عليها صناعة مصرية 100٪ وعلق قائلا: المقاطعة مش معناها انك تلاقي بديل بنفس الجودة.. المقاطعة انك تستغنى عن اللي بتحبه عشان تنتصر لمبادئك يلا ندعم المنتج المحلي ونخلي كل استهلاكنا من منتجات مصرية 100٪؜.

كان الفنان محمد ثروت أعلن دعمه للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من خلال منشور له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشره صورة لعلم دولة فلسطين وعلق قائلا: كل الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة عنف الاحتلال الصهيوني قضيتكم قضيتنا.. فلسطين كانت وستظل عربية أثبتوا على أرضكم.. ربنا ينصركم حفظ الله مصر وشعبها وجيشها.. تحيا مصر.



وتعد مبادرة توطين الصناعة المحلية في مصر إحدى المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، وزيادة حصة الصناعات المحلية في سوق العمل المصرية.