الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لمسجل خطر يتاجر في الفودو والشابو بأوسيم

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أوسيم.

وتبين أن المتهم يتاجر في المواد المخدرة في منطقة أوسيم، حيث كشفت التحريات أنه يدعى علي. م، 36 سنة، بحوزته مواد مخدرة تخليقية عبارة عن أقراص مخدرة ومخدر الفودو والشابو.

وتبين أن المتهم يروج المخدرات بدائرة محل سكنه في نطاق محافظة الجيزة، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إحالته للجنايات، بتهمة الاتجار في المخدرات.

محكمة جنايات الجيزة مسجل خطر المواد المخدرة منطقة أوسيم

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