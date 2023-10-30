الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "اتصالات النواب": استضافة مركز التدريب الإقليمي للبريد تتويج لجهود الدولة المصرية

خدمات البريد المصري
خدمات البريد المصري

أشاد النائب عزيز سابق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود البريد المصري وما حققة من إنجازات، مؤكدًا أن الأرقام التي تحققت يشهد بها القاصي والداني، وتؤكد أن هذا الكيان الوطني يقف علي أرضية صلبة بفضل الأفرع والمكاتب المنتشرة في ربوع الجمهورية.

 قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023

وأضاف النائب عزيز سابق خلال اجتماع اللجنة اليوم، والمخصص لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023، بشأن "الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى" والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، وبحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، بان انشاء مركز التدريب الاقليمي للبريد اضافة لصالح مصر، وتكليل لجهود القيادة السياسيه والدولة المصريه في الارتقاء بالخدمات التي تؤدي للجمهور وان دلت تؤكد بان البريد المصري يسير علي الطريق الصحيح.

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رئيس "اتصالات النواب" يُطالب بتعميم خدمات الشهر العقارى على مكاتب البريد

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إصدار أول طابع مصري في إيطاليا.. حكاية البريد بعهد الخديوي إسماعيل

وأشاد عضو “اتصالات النواب” بأعمال التحديث في كافة الأفرع المنتشرة حول الجمهورية موكدا أن 4200 مكتب هم شريان حقيقي للخدمات التي تتقدم للمصرين للتسهيل عليهم في امورهم وخدماتهم الحكوميه.

عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بمجلس النواب البريد المصري رئيس الجمهورية لاتحاد البريد العالمى جمهورية مصر العربية

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