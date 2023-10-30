موعد حلف اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة
أعلن مجلس الدولة عن موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد.
وقررت إدارة مجلس الدولة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2023؛ لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة 2019 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2023
وكشف بيان صادر عن مجلس الدولة جميع ضوابط الحضور والتي ضمت الآتي:
- الحضور بالزي الرسمي
- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل
- تحديد المرافقين 2 فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس 37616705 في موعد غايته الأحد الموافق 5/11/2023
- مراعاة التدابير والإجراءات الاحترازية.