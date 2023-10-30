الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد حلف اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن  مجلس الدولة عن موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد.

وقررت إدارة مجلس الدولة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2023؛ لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة 2019 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2023

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شروط مجلس الدولة لتعيين الإناث والذكور من دفعة 2021 بوظيفة مندوب مساعد

وكشف بيان صادر عن مجلس الدولة جميع ضوابط الحضور والتي ضمت الآتي:

  1. الحضور بالزي الرسمي
  2. الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي.
  3. تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل
  4. تحديد المرافقين 2 فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس 37616705 في موعد غايته الأحد الموافق 5/11/2023
  5. مراعاة التدابير والإجراءات الاحترازية.
مجلس الدولة موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد للمندوبين المساعدين الجدد إدارة مجلس الدولة أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة 2019

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