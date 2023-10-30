"راعي مصر للتنمية" تطلق 338 قافلة طبية في 20 محافظة خلال أكتوبر

أعلنت مؤسسة "راعي مصر" للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تنفيذ 338 قافلة طبية خلال شهر أكتوبر في تخصصات مختلفة ضمت "باطنة - عظام- أطفال- جلدية – رمد – نساء"، للكشف بالمجان على المواطنين الأولى بالرعاية بالمحافظات، وذلك حرصًا من المؤسسة على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكل محافظات الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انتشرت في 20 محافظة

وذكرت المؤسسة، أن قوافلها الطبية - خلال شهر أكتوبر - انتشرت في 20 محافظة وأكثر من 300 قرية وعزبة ونجع وتمكنت من الكشف على آلاف المرضى من غير القادرين وصرف الدواء لهم بالمجان.

يشار إلى أن العيادات المتنقلة لموسسة راعي مصر وصل عددها حاليا إلى نحو 28 عيادة متنقلة، وتأمل المؤسسة في وصولها إلى 100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض، ويصل عدد الفرق الطبية إلى 50 فريقًا طبيًا، بمشاركة 300 طبيب.

من ناحية أخرى، قال محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدة أهلينا بغزة المجتمع المدني تحرك على الفور بأكثر من 109 شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية ونعد قافلة أخرى ومستمرون في تقديم الدعم.