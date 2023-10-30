ليونبيرج: لا أحب رودري ولا أريد كرة القدم الإسبانية في البريميرليج

انتقد السويدي فريدريك ليونبيرج، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، الإسباني رودري هيرنانديز متوسط ميدان مانشستر سيتي، وطريقة حصوله على ركلة جزاء في ديربي مانشستر ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، بحسب رأيه.

وفاز مان سيتي علي مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، على ملعب “أولد ترافورد”، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند، من ركلة جزاء، تحصل عليها رودري، بعد دفعه من قبل الدنماركي رامسوس هويلاند مهاجم مانشستر يونايتد.

وقال ليونبيرج في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: "لا أحب هذا الرجل، قد ألمسه بيده، لكن رودري يتراوح وزنه بين 90 و95 كيلوجرامًا".

وتابع "إنه يرمي نفسه، يمكنك أن تقول إنه يرمي نفسه، سينطبق هذا الحال على كرة القدم الإسبانية، لأنني لا أريد كرة القدم الإسبانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا مستاء قليلًا، ثم سمعت أن مايكل أوليفر هو الموجود في غرفة الفيديو، لذلك لا يفاجئني أنهم طلبوا أخيرًا ركلة جزاء (يقصد حكام تقنية الفيديو)".