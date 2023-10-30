الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليونبيرج: لا أحب رودري ولا أريد كرة القدم الإسبانية في البريميرليج

رودري
رودري

انتقد السويدي فريدريك ليونبيرج، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، الإسباني رودري هيرنانديز متوسط ميدان مانشستر سيتي، وطريقة حصوله على ركلة جزاء في ديربي مانشستر ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، بحسب رأيه.

وفاز مان سيتي علي مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، على ملعب “أولد ترافورد”، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند، من ركلة جزاء، تحصل عليها رودري، بعد دفعه من قبل الدنماركي رامسوس هويلاند مهاجم مانشستر يونايتد.

وقال ليونبيرج في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: "لا أحب هذا الرجل، قد ألمسه بيده، لكن رودري يتراوح وزنه بين 90 و95 كيلوجرامًا".

وتابع "إنه يرمي نفسه، يمكنك أن تقول إنه يرمي نفسه، سينطبق هذا الحال على كرة القدم الإسبانية، لأنني لا أريد كرة القدم الإسبانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا مستاء قليلًا، ثم سمعت أن مايكل أوليفر هو الموجود في غرفة الفيديو، لذلك لا يفاجئني أنهم طلبوا أخيرًا ركلة جزاء (يقصد حكام تقنية الفيديو)".

فريدريك ليونبيرج رودري هيرنانديز مانشستر سيتى رودري ديربي مانشستر مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

استكمال دعوى النصب على أحمد حسن في 5 ملايين جنيه غدًا

الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعم غدًا

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة