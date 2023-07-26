الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو يكشف عرض مان يونايتد الأول لضم راسموس هويلوند

راسموس هويلوند
راسموس هويلوند

كشفت تقارير صحفية أول عروض نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم فريق أتالانتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجذب راسموس هويلوند اهتمام العديد من الأندية الأوروبية خلال الموسم المنقضي بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة فريقه في الدوري الإيطالي.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، فإن العرض الشفهي الأول الذي قدمته إدارة يونايتد للتعاقد مع هويلوند بلغت قيمته 60 مليون يورو.

وشارك هويلوند في 42 مباراة بقميص أتالانتا، وسجل 16 هدفًا وصنع 7 لزملائه.

وتنقسم قيمة الصفقة المذكورة إلى 50 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين إضافات وحوافز، لكن إدارة النادي الإيطالي ترغب في الحصول على 70 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات اللاعب.

ويحاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع اللاعب، بعدما فتح خطًا للمفاوضات مع البيئة المحيطة باللاعب.

وأفاد رومانو أن مانشستر يونايتد اتفق مع هويلوند على شروطه الشخصية.

هويلوند بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي بروندبي للشباب وانتقل لنادي هولبايك في صيف 2016، ثم انتقل لشباب نادي كوبنهاجن في الصيف التالي، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2020، ثم صعد للفريق الأول في العام التالي، ولعب موسم ونصف بقميصه قبل الانتقال لنادي ستورام جراز النمساوي وبعد 6 أشهر انتقل لنادي أتالانتا.

مانشستر يونايتد راسموس هويلوند هويلوند أتالانتا الانتقالات الصيفية

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