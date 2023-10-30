الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

3 وزراء يتابعون تنفيذ تكليفات الرئيس بمنع التعديات على الأراضى الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متابعة توجيهات الرئيس السيسى خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية.

تنفيذ تكليفات الرئيس

عُقد الاجتماع بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية، وإزالة أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يسهم في وقف أي تعديات على الأراضى الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

كما ناقش وزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية أيضًا التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الملف وسبل التغلب عليها فيما يخص منع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والإزالة في المهد والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق وأصول الدولة والشعب.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء. 

وزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية يتابعون تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضي

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