الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير جمال رشدى لـ"القاهرة الإخبارية": قمة عربية طارئة لبحث التصعيد العسكرى فى قطاع غزة

السفير جمال رشدي
السفير جمال رشدي

أكد السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن هناك مشاورات مكثفة لعقد قمة عربية طارئة لبحث التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، في مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن القمة العربية ستعطي دفعة واضحة للموقفين العربي والدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن قرارات مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة تضع إسرائيل أمام مسئولياتها.

السفير جمال رشدي القاهرة الإخبارية قمة عربية طارئة قطاع غزة غزة قرارات مجلس الأمن إسرائيل

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