مؤرخ عسكرى: سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة بعهد الرئيس السيسى

قال الدكتور أحمد علي، الكاتب والمؤرخ العسكري، إن سيناء تقع بين مفترق قارتين، ومن حيث مساحتها تبلغ ٦٪ من مساحة جمهورية مصر العربية، وعدد كبير من الشعب المصري يعيش في هذه المحافظة نتيجة توافر جميع مقومات التنمية.

تنمية سيناء

وأكد علي، خلال لقائه ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بصورة كبيرة بمحافظة سيناء، ولهذا خصص الرئيس السيسي ميزانية تبلغ ٧٠٠ مليار جنيه مصري لتنمية وتمويل المشروعات القومية الاستثمارية في مختلف المجالات بهذه المحافظة، ولهذا تشهد سيناء طفرة تنموية في قطاع الإسكان الاجتماعي المناسب لأهالي البدو في سيناء، تطوير الطرق والكباري، استصلاح مساحات شاسعة من الصحراء لاستخدامها في قطاع الزراعة، تطوير المصانع التعدينية والقومية.

وأضاف في حديثه، أن سيناء من أجل تعميرها تحتاج إلى ملايين من المواطنين، ولهذا مواطنو سيناء يرحبون بصورة كبيرة بكل من يأتي لهم من الدلتا ومدن الصعيد.

الصناعة بسيناء



وتابع: "وجود الخامات والمعادن السبب الأساسي وراء افتتاح ونجاح المشروعات القومية الاستثمارية الصناعية، حيث يتم صناعة الجرانيت وغيره من المنتجات، هذا علاوة عن أن سيناء تمتلك الكثير من آبار البترول، ومناجم الفحم، كما أن بها أكبر احتياطي من الرمال البيضاء التي تستخدم في صناعة البطاريات وتبطين الأفران".