الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإنسان أولًا.. كيف دعمت مصر قطاع التضامن في سيناء؟

سيناء
سيناء

تقوم الدولة بتحقيق تنمية مستدامة شاملة في سيناء عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة، إضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان، وتوفير كل سبل العيش.

وفي إطار تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم، خاصة في القرى حققت محافظة شمال سيناء إنجازات كبيرة على مدار السنوات الثمان الماضية، أسهمت في تحسين حياة المواطنين بقرى المحافظة ومدتها في مختلف المجالات.

وذلك سواء كانت تطوير القرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أو في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، وترصد "الدستور" اهتمام الدولة بالتضامن الاجتماعي والإنسان في سيناء.

أهم المشروعات

إنشاء وحدة عاطف السادات الاجتماعية بالعريش عام 2018 وبها مراكز خدمات اجتماعية وفقًا للنموذج الموحد للوزارة على مساحة 250 مترًا، بهدف تقديم الخدمات الاجتماعية للجمهور بجودة وكفاءة وفقًا لمعايير الجودة والحكم الرشيد، وبتكلفة تخطت مليون جنيه.

إنشاء وحدة النجاح الاجتماعية بمركز بئر العبد بهدف تقديم الخدمات الاجتماعية للجمهور بتكلفة أكثر من مليون جنيه، وتم البدء فيها عام 2016 والانتهاء منها عام 2018 وتم إنشاء وحدة المنبطح الاجتماعية بالحسنة بتكلفة 430 ألف جنيه، ووحدة القسيمة الاجتماعية بتكلفة 1.6 مليون جنيه.

وأيضًا وحدة السلام الاجتماعية بالعريش بتكلفة مليون جنيه، ووحدة ابو طويلة الاجتماعية بالشيخ زويد بتكلفة بلغت نحو 400 ألف جنيه، تضمنت مشروعات الحماية الاجتماعية إغاثة، وضمان، ومساعدات مالية ليصل عدد المستفيدين الأكثر من 37 ألف نسمة؛ وذلك تعويضًا للأسر المتضررة من الأحداث الجارية بالمحافظة طبقا للقرار 915 لسنة 2015.

وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي من أجل التخفيف على المواطنين في الظروف المعيشية، والمساعدة في علاج الحالات المرضية والإصابات، وفي ضوء الاهتمام بقطاع التضامن الاجتماعي جاء قرار رئيس الوزراء رقم 2276 لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض بقرية عاطف السادات بمركز العريش بالمحافظة لإقامة وحدة اجتماعية عليها.

إضافة إلى القرار رقم 1785 لسنة 2016 بتخصيص إنشاء عدد 3 منافذ بيع منتجات مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء ( مدينة نخل - قرية صدر - الحيطان - قرية الكونتلا) لخدمة أهالي المحافظة، في ديسمبر 2019 بتكلفة تقترب من المليون جنيه لرفع مستوى معيشتهم اقتصاديا وسد العجز في سوق العمل الحرفي.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة غدا لسيناء، وصدر تقريرا حديثا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء يبرز جهود التنمية الصحية في سيناء.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، في زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث كتب العرجاني عبر صفحته على "فيسبوك":"بسم الله الرحمن الرحيم.. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا.. أهالي سيناء الكرام لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء، نحمل معنا بشريات الخير وما يقر الأعين وتطيب له القلوب".

سيناء الإهتمام ببناء الإنسان المشروعات ي مجالات الرعاية الصحية التضامن الاجتماعي الدولة

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