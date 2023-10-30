نقيب الزراعيين يفتتح معرض «أجري بلازا» الزراعي بمدينة الأسكندرية

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب «أكساد» في القاهرة فعاليات معرض اجرى بلازا لتقنيات الزراعة الحديثة بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 147 شركة عالمية منها شركات صينية وأردنية وخليجية ومصرية يعملون فى السوق الزراعى المصرى، ويتنافسون على تقديم تقنيات جديدة تساهم فى زيادة معدلات الانتاج الزراعى لمختلف المحاصيل بالإضافة إلي مشاركة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» في الفعاليات.

المعرض الزراعى

وقال «خليفة»، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن مشاركة المركز العربي «أكساد»، في فعاليات المعرض الزراعي «أجري بلازا لتقنيات الزراعة الحديثة» لاستعراض ما قدمه المركز من خدمات للمزارع العربي من أصناف من الحبوب مثل القمح والذرة والشعير أكثر تحملا للظروف المناخية وأعلي إنتاجية، مشددا علي أهمية المعارض الزراعية تكمن في تسليط الضوء علي النجاحات التي حققتها أيضا الدولة المصرية وخاصة قطاع الزراعة في مصر حيث شهد هذا القطاع الحيوي نهضة غير مسبوقة بفضل دعم الرئيس السيسي خلال الثماني سنوات الماضية، باعتباره يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، موضحا أن قطاع الزراعة يساهم بأكثر من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الزراعة تعد المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن أهمية تنظيم المعارض الزراعية في مختلف المحافظات المصرية، بهدف تعريف المزارعين بكل ماهو جديد في مجالات الزراعة المختلفة وإتاحة الفرصة لإظهار القدرات التي تملكها الشركات المصرية والأجنبية العاملة في الأسواق مشيدا بالمشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تستخدم فيها أساليب الزراعة الذكية والحديثة، خاصة أن المعارض الزراعية أفضل وسيلة للترويج لمشروعات الزراعية وتقديم خدمات للمزارعين

وشدد «خليفة»، علي أهمية دور المعارض في التوعية بالإستخدام الجيد لمستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة والمبيدات من خلال دعم دور الدولة في الإستخدام الآمن للمبيدات والحد من تداول مبيدات مغشوشة أو مهربة إلي الأسواق من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة علي المبيدات ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والمحافظات ووزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية والجمارك، وشرطة المسطحات المائية والبيئة، ضمن حزمة من الإجراءات للتحقيق منتج زراعي آمن يحقق جودة وسلامة الغذاء.

وأشار نقيب الزراعيين، إلي أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة وتفعيل أجهزتها الرقابية لدعم المزارع فيما يخص التطبيق الامثل لزراعة المحاصيل الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد مرورا بعمليات التسميد الصحيحة، والمكافحة المتكاملة للافات بهدف الوصول الى اعلى معدلات انتاجية تساهم فى زيادة معدلات الدخل القومى، والتى تنعكس بالايجاب على زيادة معدلات الدخل القومى.

ولفت «خليفة» إلي أهمية دور القطاع الزراعي الخاص والاستثماري بالمشاركة الفاعلة في هذه المشروعات، لتحقيق طفرة في مجال صادرات مصر الزراعية، مشيرا إلي أهمية المعارض الزراعية الدولية في عرض خبرات القطاع الخاص في الانتاج الزراعي في مصر وأن يعمل جنبا لجنب مع الحكومة، لتحقيق الإستفادة الكبرى من هذه المشروعات.

وأوضح نقيب الزراعيين أن المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس في مجال الإنتاج الحيواني والصوب الزراعية تستهدف حل خللا في مجال تلبية الإحتياجات في مجال إنتاج الخضروات بصورة منتظمة علي مدار العام، وهو ما يرفع من قدرة مصر علي تصدير الخضروات لمختلف دول العالم بجودة تنافسية في الأسواق الدولية.