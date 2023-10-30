الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الزراعيين يفتتح معرض «أجري بلازا» الزراعي بمدينة الأسكندرية

دسيد خليفة
دسيد خليفة

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب «أكساد» في القاهرة فعاليات معرض اجرى بلازا لتقنيات الزراعة الحديثة بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 147 شركة عالمية منها شركات صينية وأردنية وخليجية ومصرية يعملون فى السوق الزراعى المصرى، ويتنافسون على تقديم تقنيات جديدة تساهم فى زيادة معدلات الانتاج الزراعى لمختلف المحاصيل بالإضافة إلي مشاركة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» في الفعاليات.

المعرض  الزراعى 

وقال «خليفة»، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن مشاركة المركز العربي «أكساد»، في فعاليات المعرض الزراعي «أجري بلازا لتقنيات الزراعة الحديثة» لاستعراض ما قدمه المركز من خدمات للمزارع العربي من أصناف من الحبوب مثل القمح والذرة والشعير أكثر تحملا للظروف المناخية وأعلي إنتاجية، مشددا علي  أهمية المعارض الزراعية تكمن في تسليط الضوء علي النجاحات التي حققتها أيضا الدولة المصرية وخاصة قطاع الزراعة في مصر  حيث شهد هذا القطاع الحيوي نهضة غير مسبوقة بفضل دعم الرئيس السيسي خلال الثماني سنوات الماضية، باعتباره يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، موضحا أن قطاع الزراعة يساهم بأكثر من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الزراعة تعد المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن أهمية تنظيم المعارض الزراعية في مختلف المحافظات المصرية، بهدف تعريف المزارعين بكل ماهو جديد في مجالات الزراعة المختلفة وإتاحة الفرصة لإظهار القدرات التي تملكها الشركات المصرية والأجنبية العاملة في الأسواق مشيدا  بالمشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تستخدم فيها أساليب الزراعة الذكية والحديثة، خاصة أن المعارض الزراعية أفضل وسيلة للترويج لمشروعات الزراعية وتقديم خدمات للمزارعين

وشدد «خليفة»، علي أهمية دور المعارض في التوعية بالإستخدام الجيد لمستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة والمبيدات من خلال  دعم دور الدولة في الإستخدام الآمن للمبيدات والحد من تداول مبيدات مغشوشة أو مهربة إلي الأسواق من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة علي المبيدات ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والمحافظات ووزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية والجمارك، وشرطة المسطحات المائية والبيئة، ضمن حزمة من الإجراءات للتحقيق منتج زراعي آمن يحقق جودة وسلامة الغذاء.

وأشار نقيب الزراعيين، إلي أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة وتفعيل أجهزتها الرقابية لدعم المزارع فيما يخص التطبيق الامثل لزراعة المحاصيل الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد مرورا بعمليات التسميد الصحيحة، والمكافحة المتكاملة للافات بهدف الوصول الى اعلى معدلات انتاجية تساهم فى زيادة معدلات الدخل القومى، والتى تنعكس بالايجاب على زيادة معدلات الدخل القومى.

ولفت «خليفة» إلي أهمية دور القطاع الزراعي الخاص والاستثماري بالمشاركة الفاعلة في هذه المشروعات، لتحقيق طفرة في مجال صادرات مصر الزراعية،  مشيرا إلي  أهمية المعارض الزراعية الدولية  في عرض خبرات القطاع الخاص في الانتاج الزراعي في مصر وأن يعمل جنبا لجنب مع الحكومة، لتحقيق الإستفادة الكبرى من هذه المشروعات.

وأوضح نقيب الزراعيين أن المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس في مجال الإنتاج الحيواني والصوب الزراعية تستهدف حل خللا في مجال تلبية الإحتياجات في مجال إنتاج الخضروات بصورة منتظمة علي مدار العام، وهو ما يرفع من قدرة مصر علي تصدير الخضروات لمختلف دول العالم بجودة تنافسية في الأسواق الدولية.

نقيب الزراعيين يفتتح معرض أجرى بلازا الزراعى بمدينة

مواد متعلقة

نجوم هوليوود والعالم: «أوقفوا جرائم الحرب فى غزة»

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

بعد فوزه بمقعد النقيب.. أسامة عبدالحى: نعد بالعمل لتحسين أحوال الأطباء

"تسويق السياحة الثقافية": 20% زيادة فى معدل إنفاق السائح بالموسم الشتوى

"الأزهر" يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

بسبب "عليا الطلاق".. "الموسيقيين" تحقق مع رضا البحراوى الثلاثاء المقبل

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

"عليا الطلاق" تمنع كزابيرو من الغناء بقرار من المهن الموسيقية

الأكثر قراءة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

استكمال دعوى النصب على أحمد حسن في 5 ملايين جنيه غدًا

الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعم غدًا

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة