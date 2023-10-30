"الهلال الأحمر" ببورسعيد: نتواصل مع الجانب الفلسطيني ووفرنا لهم أدوية ومساعدات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر في بورسعيد، تجهيز وتعبئة مجموعة من الكراتين التي تحتوي على بعض المواد الإغاثية تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة، للمرة الثانية على التوالي بعد إرسال المساعدات في المرة الأولي من خلال التواصل مع الجانب الفلسطيني.

وأوضحت الجمعية أن الكراتين في الأوقات السابقة كانت تحتوي على بعض المعلبات والمواد الغذائية، لكن هذه المرة اختلف الأمر كثيرا، حيث تحوي بعض المواد التي يحتاجها الأشقاء في غزة، منها الأكفان؛ للرجال والسيدات، بكميات كبيرة، ومجموعة من الأدوية المختلفة، بالإضافة إلى لبن الأطفال بأنواعه، وحفاضات الأطفال أيضا، وكذلك أكفان للأطفال.

وقال الدكتور عبد الحميد متولي رئيس لجنة الشباب بالهلال الأحمر ببورسعيد، إن هناك تواصلا مع فرع الهلال في فلسطين، لتحديد أنواع المنتجات التي يحتاج إليها شعب فلسطين، والتي تتمثل الآن في البقوليات والألبان والتونة والجبن والبسكويت، والمياه المعدنية، وغيرها من المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون الفلسطينيون في هذا الوقت.

وكشف رئيس لجنة الشباب أن التواصل الدائم مع الفرع بفلسطين يؤكد أهمية دور فرع بورسعيد، متوقعا أن تكون هناك تجهيزات لتبرعات طبية خلال الفترة المقبلة، وأن الشباب في جاهزية تامة لتلبية ومساعدة الشعب الفلسطيني في قضيته.

وأوضحت إحدى المتطوعات أنهم يستقبلون التبرعات من الصيدليات بناء على الطلبات التي جاءت من الهلال الأحمر الفلسطيني بشأن الأشياء التي يحتاجونها، سواء ألبان أطفال أو مستلزمات طبية أو غيرها، ويتم توفير الألبان بكل المراحل.

وتابعت أنهم يقومون بفرز الأدوية بحسب المرض الذي تعالجه، فهناك أدوية للنقرس وأدوية للنزيف والتعامل مع الحالات الطارئة وغيرها، ويتم تصنيف كل كرتونة وكتابة ما تحويه خارجها، حتى يسهل على الأشقاء في غزة معرفة ما يحتاجونه بالضبط، ويصلون إليه بسرعة.

ومن جانبها، قالت إحدى المتطوعات في جمعية الهلال الأحمر، إنهم يجهزون الأشياء التي يحتاجها أهل غزة، مضيفة: الموضوع مؤلم أوي، وإحنا زعلانين أوي إننا بنبعت لهم أكفان، وفكرة إني أحط كفن لطفل دا مؤلم جدا.

كما أشارت إحدى المتطوعات في جمعية الهلال الأحمر، إلى أن المتطوعين كثيرون، ويريدون جميعهم أن يقدموا ولو مساعدة قليلة لأهل غزة في فلسطين.

جهود جمعية الهلال الأحمر في بورسعيد

جهود جمعية الهلال الأحمر في بورسعيد

جهود جمعية الهلال الأحمر في بورسعيد

جهود جمعية الهلال الأحمر في بورسعيد

جهود جمعية الهلال الأحمر في بورسعيد

جهود جمعية الهلال الأحمر في بورسعيد