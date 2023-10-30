الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة بورسعيد تعلن عن إقامة منافذ متحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%

اجتماع محافظة بورسعيد
اجتماع محافظة بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد عن إقامة منافذ ( سيارات)  متحركة  لبيع سلع (الأرز وزيت الطعام)  بأسعار مخفضة تصل لـ30%،  بالأحياء ومدينة بورفؤاد بداية من اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر،  وذلك استمرارا  لجهود  محافظة بورسعيد لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن.

 

استمرارا لخطة المحافظة لتخفيض الأسعار

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفواد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وكانت محافظة بورسعيد قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي “الأرز، وزيت الطعام”، وكذلك اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر عبوة الأرز ١٠ ك ٢٠٠ جنيه، وسعر زجاجة الزيت ١ك ٤٥ جنيها، وسعر الأرز ١ ك ٢١ جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي ٢٢٠ جنيها، وسيتم عرض السلع بنفس الأسعار بالمنافذ المتحركة أمام الأحياء،  للوصول للمواطنين في كافة أنحاء بورسعيد.

اجتماع محافظة بورسعيد
اجتماع محافظة بورسعيد
اجتماع محافظة بورسعيد
اجتماع محافظة بورسعيد
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