الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"صناعة الجلود" تشارك في المعرض والملتقى السنوي للصناعة

غرفة صناعة الجلود
غرفة صناعة الجلود

شاركت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات في الدورة الثانية من الملتقي والمعرض السنوي الدولي للصناعة IMCE الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، ويقام في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي.

شهد الملتقى مشاركة 300 شخصية من 37 دولة وما يقرب من 350 شركة بالمعرض تمثل 18 قطاعا صناعيًا.

انتهاء تشطيبات 100 مصنع بمدينة الجلود تمهيدًا للافتتاح الرسمى

وقال رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة شاركت في المعرض بجناح يضم عدد من الشركات العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعرض اخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر.

وأكد أن حرص اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي على تنظيم الملتقى سنويا يستحق الثناء حيث يساعد ذلك على التقاء الصناع من كافة القطاعات في أكبر حدث سنوي يخص القطاع الصناعي لتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة وفرص نموها في ظل اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي على المشاركة والاستماع لرجال الصناعة خاصة وأن الدولة حريصة كل الحرص على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد “السمالوطي” أن مشاركة الوفود الأجنبية في الملتقى السنوي للصناعة سيكون له دورا كبيرا في جذب الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة.

وأكد أن حرص اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي على تنظيم الملتقى سنويا يستحق الثناء حيث يساعد ذلك على التقاء الصناع من كافة القطاعات في أكبر حدث سنوي يخص القطاع الصناعي لتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة وفرص نموها في ظل اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي على المشاركة والاستماع لرجال الصناعة خاصة وأن الدولة حريصة كل الحرص على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد "السمالوطي" أن مشاركة الوفود الأجنبية في الملتقى السنوي للصناعة سيكون له دورا كبيرا في جذب الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة.

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