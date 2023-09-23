انتهاء تشطيبات 100 مصنع بمدينة الجلود تمهيدًا للافتتاح الرسمى

أعلن محمد مهران، رئيس شعبة الجلود باتحاد الغرف التجارية عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، عن الانتهاء من التشطيبات الخاصة بالـ١٠٠ مصنع التى تشكل مدينة الجلود، تمهيدًا للافتتاح الرسمى قريبًا.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن اهتمام القيادة السياسية ومجلس الوزراء بقطاع الصناعة فى الوقت الراهن سيكون له مردود إيجابى على القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك توجيهات رئاسية بحل مشكلات المصنعين وتشجيعهم على الإنتاج والتصدير.

وأوضح «مهران» أن محفزات الصناعة المقدمة من مجلس الوزراء تسهم فى دفع عجلة الإنتاج وتساند التصنيع المحلى، وتسهم فى حل معوقات التصنيع، لافتًا إلى أن خطة الدولة بالتوجه نحو الأسواق الإفريقية تتطلب العمل على حل معوقات التصدير وتقديم حوافز للمصدرين.

وأشار إلى أن قطاع الجلود من القطاعات الواعدة التى تسهم فى رفع معدلات التصدير، خاصة أنها تصدر نحو ٨٠٪ من إنتاجها، مضيفًا أن هناك خطة استراتيجية تهتم بفتح أسواق جديدة للتصدير تعتمد على المشاركات المكثفة فى المعارض الخارجية، فى إيطاليا وتركيا وعدة دول إفريقية.

وقال إن صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية إلى أسواق إفريقيا ارتفعت بنسبة ١٤٫٣٪، خلال النصف الأول من العام الحالى لتبلغ ٣.٢ مليون دولار، فى مقابل ٢.٨ مليون دولار خلال الفترة نفسها من ٢٠٢٢.

وأشار إلى أن قطاع الجلود يعانى حاليًا ندرة الجلود الخام وأغلبية الجلود تم بيعها، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط فى هذا الإطار، تستهدف توفير المواد الخام اللازمة للتصنيع، حيث تم تقديم مقترح بالطلبات لرئيس اتحاد الصناعات المصرية لعرضه على مجلس الوزراء. ولفت إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية القائمة فإن القطاع حقق ارتفاعًا فى صادراته من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة ١٠.٨٪، خلال النصف الأول من ٢٠٢٣، لتبلغ ٥٦.٩ مليون دولار، مقابل ٥١.٣ مليون دولار، خلال النصف الأول ٢٠٢٢.