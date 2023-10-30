أعلنت منذ قليل شركة خدمات البترول البحرية PMS انتهاء أعمال وضع خطوط الأنابيب تحت البحر 12 بوصة، بطول إجمالي 10 كم، بواسطة PMS 12 بارجة وسفن داعمة، بأسعار إنتاجية قياسية.

خدمات البترول البحرية: انتهاء أعمال وضع خطوط الأنابيب تحت البحر 12 بوصة في شمال صفا

فيما تستكمل خدمات البترول البحرية، مشروع شمال صفا من خلال تنفيذ أعمال وضع خطوط أنابيب تحت البحر 8 بوصة بطول إجمالي 11 كم، و تم الانتهاء من أعمال Pilline الجديدة 12 بوصة مع نظام اللحام الأوتوماتيكي الجديد المملوك حديثاً.

يذكر أن PMS أنهت أعمال تركيب منصة شمال صفا في المشروع، و تهدف شركة خليج السويس للبترول GUPCO إلى تعظيم إنتاجها من النفط الخام في حقل شمال صفا البحري.