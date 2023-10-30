الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

" البترول البحرية": انتهاء أعمال وضع خطوط الأنابيب تحت البحر 12 بوصة في شمال صفا

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أعلنت منذ قليل شركة خدمات البترول البحرية PMS انتهاء أعمال وضع خطوط الأنابيب تحت البحر 12 بوصة، بطول إجمالي 10 كم، بواسطة PMS 12 بارجة وسفن داعمة، بأسعار إنتاجية قياسية.

خدمات البترول البحرية: انتهاء أعمال وضع خطوط الأنابيب تحت البحر 12 بوصة في شمال صفا

فيما تستكمل خدمات البترول البحرية، مشروع شمال صفا من خلال تنفيذ أعمال وضع خطوط أنابيب تحت البحر 8 بوصة بطول إجمالي 11 كم، و تم الانتهاء من أعمال Pilline الجديدة 12 بوصة مع نظام اللحام الأوتوماتيكي الجديد المملوك حديثاً.

يذكر أن PMS أنهت أعمال تركيب منصة شمال صفا في المشروع، و تهدف شركة خليج السويس للبترول GUPCO إلى تعظيم إنتاجها من النفط الخام في حقل شمال صفا البحري.

 

 

وزير البترول يتابع ملفات عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى

اليوم.. مجلس النواب يناقش قوانين للترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز

 

خدمات البترول البحرية قطاع البترول شركات قطاع البترول خطوط الأنابيب البترول البحرية منصة شمال صفا

مواد متعلقة

خدمات البترول البحرية: الانتهاء من مشروع تثبيت أكوام المرفأ العائم الجديد بحوض السفن

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

كولر يستقر على تعديلات في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

كم باقي على عيد الفطر 2024 وموعد بداية شهر رمضان 1445؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة