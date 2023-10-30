بعد سيول شرم الشيخ.. كيف استعدت "الطرق والكباري" لموجة التقلبات الجوية؟

ضربت السيول الكثيفة على مدار الساعات القليلة الماضية، الطرق الرئيسية في شرم الشيخ.

ويستعرض “الدستور” في السطورالتالية تفاصيل خطة “الطرق والكباري” لمواجهة السيول والأمطار، خاصة مع تحذير الأرصاد من التلقبات الجوية.

طوارئ بـ هيئة الطرق والكباري

ورفعت هيئة الطرق والكباري، حالة الطوارئ القصوي لمواجهة السيول والأمطار، وشكلت غرفة العمليات المركزية للتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة تطورات حالة الطقس والتعامل معها.

هيئة الطرق والكباري: فرق تدخل سريع للتعامل مع مياه الأمطار

كما شكلت هيئة الطرق والكباري، بتكوين فرق التدخل السريع وذلك لسرعة التعامل مع المشكلات الخاصة بالطرق فور حدوث الأمطار والسيول في أى منطقة من المناطق في مجافظات الجمهورية، وذلك للتعامل الفوري مع مياه الامطار وشفطها قبل تراكمها ومن ثم تعطيل حركة المرور في الشوارع وهو ما يتسبب في تعطيل حركة المواطنين، وتعطيلهم عن أشغالهم وأعمالهم.

وتقوم هيئة الطرق والكباري في الوقت الحالى، بتجهيز جميع معدات شفط وكسح المياه، لمنع تراكم مياه الأمطار على الطرق، وذلك للتمكن من التعامل مع كافة مياه الامطار خاصة في المحافظات التى تشهد بشكل مستمر كل عام سقوط أمطار غزيزة.

كيف تتعامل هيئة الطرق والكباري مع أمطار الطرق السريعة؟

وتعمل هيئة الطرق والكباري على القيام بالصيانة فى الوقت الحالى للطرق وذلك للتأكد ان كافة الطرق السريعة مؤهلة بشكل كامل لشفط الأمطار وذلك حتى يتم التعامل مع الامر بشكل فورى، إلي جانب ذلك تقوم هيئة الطرق والكباري فور حدوث الامطار بالتعامل مع الأمر على وجه السرعة من خلال إغلاق بعض الطرق في حال كانت ستعرض المواطنين للخطورة.