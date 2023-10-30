الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع الالتزام بمبادرات تخفيض أسعار السلع الغذائية

جانب من منافذ الخضر
جانب من منافذ الخضر والفاكهة

تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة بميدان البساتين، يرافقها السيد جهاد متولي رئيس المركز.

واطمئنت نائب محافظ الوادي الجديد خلال جولتها، على توافر الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع وتخفيف العبء عن المواطنين.
ووجهت بالتوسع في إقامة منافذ للسلع التموينية بأسعار الجملة، وطرح منتجات الصوب الزراعية بالمنافذ وتوفيرها بالقرى والأحياء النائية بنطاق المركز.

 في سياق آخر، قامت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بزيارة المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة (IPS)، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وجاهزية المدرسة للافتتاح الرسمي يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز ومسئولي مديرية التربية والتعليم.

وتفقدت الفصول الدراسية ومعامل اللغات والعلوم موجهًة بسرعة حصر كافة الاحتياجات اللازمة للمدرسة لتوفيرها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة، استعدادًا لافتتاح المدرسية رسميًا كأول مدرسة رسمية دولية بقطاع الصعيد، في إطار خطة المحافظة لتوفير منظومة تعليمية متميزة لأبنائها.

نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

والتقت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي يزور المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك للنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، بحضور الدكتور محمد حجازي مدير الإدارة المركزية لمراكز التنمية الإقليمية والدكتور أحمد مجدي رئيس قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية والدكتور أسامة دويدار أمين عام معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ أن اللقاء ناقش سبل الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في مجال زراعة محاصيل البطاطس والتمور والنباتات الطبية والعطرية، وتدريب المختصين بالمجال الزراعي وخريجي قطاعات التعليم الزراعي على أحدث الممارسات العلمية في مجال الزراعة وتطبيق نظم الري الذكي بالمزرعة التابعة للأكاديمية.

كما أشارت إلى حرص المحافظة على وضع خطة عمل للتوسع في المكافحة الآمنة لآفات النخيل، بما يتوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وأسواق التصدير لإنتاج التمور الخالية من المبيدات ومتبقيات الكيماويات.

نائب محافظ الوادى الجديد منفذ السلع الغذائية توافر الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء

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