الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: وصول 117 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن

مساعدات
مساعدات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن 117 شاحنة مساعدات وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن هذا العدد لا يلبي الاحتياجات.

وأضاف المكتب في جنيف: إنه على الرغم من كمياتها القليلة، فإن المساعدات سوف تقوم "بدور مهم" لتعزيز قطاع الرعاية الصحية الأساسي في غزة.

ووفقا لتقديرات أممية، فإن هناك حاجة لما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميا لإمداد سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، بالاحتياجات الضرورية. وأوضح المكتب أنه قبل اندلاع الحرب كانت نحو 500 شاحنة تدخل القطاع يوميا خلال الأسبوع.

ووصلت 33 شاحنة، أمس الأحد، قطاع غزة، ما يعد أكبر عدد شاحنات يدخل القطاع في يوم واحد منذ بدء الأعمال العدائية الحالية.

وقال المكتب إن المساعدات تتضمن مياها وطعاما وأدوية. وأضاف: "الزيادة مرحب بها، ولكن هناك حاجة لإدخال كمية أكبر بكثير باستمرار لتجنب تدهور الوضع الإنساني بصورة أكبر، ويتضمن ذلك الاضطرابات المدنية".

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