كل ما تريد معرفته حول فحص حديثي الولادة

يعد فحص الأطفال حديثي الولادة أداة أساسية لتشخيص العديد من الأمراض لدى الأطفال والتي يصعب للغاية اكتشافها في الوقت المناسب، ولكن عندما يتم التقاطها في الوقت المناسب، يمكن تقديم العلاج المناسب لهم لبقائهم بصحة جيدة، ومن ثم يصر خبراء الصحة على ضرورة إجراء جميع الفحوصات، يجب أن يخضع الأطفال لفحص التمثيل الغذائي وفحص السمع وفحص أمراض القلب الخلقية الحرجة، باختصار، يشير فحص حديثي الولادة إلى فحص الأطفال حديثي الولادة، بعد فترة قصيرة من ولادتهم، بحثًا عن الاضطرابات التي قد يكون بعضها مميتًا ويمكن علاجها ولكن لا يمكن اكتشافها من خلال الفحص الروتيني للطفل .

ما هو الاضطراب الاستقلابي وما مدى شيوعه في بلادنا؟

الاضطرابات الأيضية الثلاثة الأكثر شيوعًا هي قصور الغدة الدرقية الخلقي، وهو مرض لا تؤدي فيه الغدة الدرقية وظيفتها وعدم علاجها في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى تخلف عقلي، المرضان الآخران هما نقص إنزيم G6PD، وهو مرض يقل فيه إنزيم G6PD في خلايا الدم الحمراء مما يجعلها أكثر عرضة للكسر وتضخم الغدة الكظرية الخلقي الذي إذا لم يتم علاجه يمكن أن يؤدي إلى تشوهات تناسلية ويمكن أن يكون مميتًا أيضًا في كثير من الحالات.

ما هي الاضطرابات التي يجب فحص جميع الاحتياجات الجديدة لها؟

كشف الدكتور أبهيشيك شوبرا، "تختار جميع البلدان مجموعة الاضطرابات اعتمادًا على مدى انتشارها الوبائي والموارد في الهند. والأمراض المدرجة في اللوحة الأساسية هي تلك المذكورة أعلاه إلى جانب فحص السمع وأمراض القلب الخلقية الحرجة."

ما هو الوقت المثالي لهذا الاختبار وكيف يتم إجراء الاختبارات؟

ووفقا للدكتور أبهيشيك شوبرا، يتم جمع العينات عادة بعد 72 ساعة وخلال سبعة أيام من الحياة. يتم جمع بقع الدم عن طريق وخز الكعب. يتم جمع ثلاث إلى خمس بقع دم ووضعها على بطاقة ورق ترشيح يتم تجفيفها في درجة حرارة الغرفة ثم إغلاقها وإرسالها إلى المختبر لفحصها.

إذا تم تشخيص إصابة الطفل بأي من الأمراض من خلال فحوصات الفحص، فهل هناك علاج متاح؟

قال الدكتور أبهيشيك شوبرا: "نعم. بالنسبة لقصور الغدة الدرقية الخلقي وتضخم الغدة الكظرية الخلقي، يتم البدء بتناول أقراص عن طريق الفم، وسيتطلب نقص G6PD فقط تجنب بعض الأدوية والأطعمة.

ما هو فحص السمع وما أهميته؟

يحدث فقدان كبير للسمع لدى طفل أو طفلين لكل ألف طفل يولدون.

صرح الدكتور أبهيشيك شوبرا بأن ضعف السمع هو أحد أهم أنواع الضعف الحسي وله عواقب اجتماعية ونفسية كبيرة وقد يؤدي الفشل في اكتشاف الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع إلى عجز مدى الحياة في الكلام واللغة وضعف الأداء الأكاديمي.

متى وكيف يتم إجراء فحص السمع؟

يجب أن يخضع جميع الأطفال حديثي الولادة لفحص السمع عند عمر شهر واحد. الاختبار الأكثر استخدامًا هو OAE (انبعاثات Oto الصوتية). في هذا الاختبار، يتم وضع مسبار صغير في قناة أذن الطفل، ويتم إصدار أصوات النقر وتسجيل الاستجابة. والهدف من فحص السمع هو فحص جميع الأطفال قبل عمر شهر واحد، وتشخيص فقدان السمع قبل عمر ثلاثة أشهر وبدء العلاج قبل عمر 6 أشهر.

لماذا يجب أن يخضع جميع الأطفال حديثي الولادة لفحص السمع؟

وفقًا للدكتور أبهيشيك شوبرا، يجب أن يخضع جميع الأطفال حديثي الولادة لفحص السمع لأن حوالي 50٪ من الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع يتمتعون بصحة جيدة تمامًا ولا توجد لديهم عوامل خطر لفقدان السمع.

هل يخضع الأطفال حديثي الولادة لفحص أمراض القلب الخلقية؟

نعم. معدل الإصابة بأمراض القلب الخلقية الحرجة هو 1.8 إلى 2 لكل 1000 مولود حي. أمراض القلب الخلقية الحرجة هي التي تحتاج إلى بعض التدخل الطبي أو الجراحي، وإذا لم يتم إجراؤها في الوقت المناسب يمكن أن تكون قاتلة.

من هم الأطفال الذين يجب فحصهم؟ متى وكيف يتم ذلك؟

وخلص الدكتور أبهيشيك شوبرا إلى القول: “يجب أن يخضع جميع الأطفال حديثي الولادة للفحص. يتم هذا الفحص بعد 24 ساعة من الحياة وقبل خروج الطفل. وللقيام بهذا الفحص، يتم وضع جهاز مسبار مقياس التأكسج النبضي الذي يقيس مستويات الأكسجين على اليد اليمنى والقدم ويقرر الطبيب بناءً على مستويات الأكسجين ما إذا كان الطفل قد توفي أم لا.

إذا فشل الطفل في الاختبار، فسيخضع الطفل أيضًا لتخطيط صدى القلب للبحث عن وجود أمراض القلب، لذا يحتاج العديد من الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب إلى علاج طبي أو جراحي عاجل.