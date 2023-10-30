كيفية التعامل مع مشكلات العين لدى أطفالك خلال التقلبات الجوية؟

خلال فترة التقلبات الجوية يزداد بعض المشكال الصحية الخاصة بالأطفال وواحدة من أبرز المشكلات التى تواجه الأطفال هي مشاكل صحية متعلقي بالعيون ونسلط الضوء في السطور التالية على كيفية حماية عيون أطفالك خلال تغيرات الفصول.

وفقا لما جاء موقع "baby "، فهناك مجموعة من المشاكل الصحية التى تواجه عدد كبيرمن الاطفال خلال تغير الفصول والتي يتمثل أهمها في، حكة العين والتى تعتبر من أكثر المشكلات الشائعة بسبب تغير الفصول، فما بين فصلى الصيف والشتاء يزيداد مشكلة حكة العين لدى الأطفال، ومن ضمن المشكلات أيضا، تورم العين فهي من المشكلات الشائعة في الوقت الحالى وتأتى نتيجة التقلبات الجوية وتغيرات درجات الحرارة ما بين الحر والبرد.

ومن ضمن المشكلات التى تواجه أعين الأطفال مشكلة جفاف العين، وكذلك التهاب الملتحمة، حساسية الضوء، وحساسية العين، وكل تلك المشكلات يجب التعامل معها من خلال الوقاية بالقيام بعدة أمور تساعد في تقليل فرص حدوث كل تلك المشكلات للأطفال.

مجموعة من العادات التى يجب الحرص على القيام بها من جانب الأمهات والتى يتمثل أهمها في، عدم الخروج من المنزل في الطقس العاصف، غلق نوافذ الغرفة، لمنع الأتربة من دخول المنزل، واستعمال القطرات المرطبة، لحماية العين من الجفاف، وشرب كمية وفيرة من الماء، للحفاظ على ترطيب الجسم، لا سيما العين، وارتداء النظارات الشمسية إذا اضطررت الخروج في الطقس العاصف، لحماية العين من آثار الأتربة، وعدم فرك العين خارج المنزل، لأن هذه العادة تسمح للميكروبات العالقة باليدين من الانتقال للملتحمة وإصابتها بالعدوى، وارتداء النظارة الطبية ، و غسل العينين بالماء الفاتر فور العودة للمنزل أو وضع الكمادات الدافئة عليهما، لتنظيفهما من الأتربة.

الأطعمة التي تساعد في الوقاية من مشكلات العين

ومن ضمن العادات الصحية التى يجب الحرص على منح الأطفال الفواكه والخضراوات والأسماك الدهنية والمكسرات، فالأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة تساعد بصورة كبيرة في تقليل مشكلات الصحية للعين، كما يجب الحرص على زيارة الطبيب فى حالة إحساس الأم بوجود مشكلة ما في عين طفلها وذلك لعدم تفاقم المشكلة الصحية لديه.