الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسامة جلال يقترب من الزمالك.. وقرار إدارة بيراميدز يحسم الصفقة

أسامة جلال
أسامة جلال

دخل مسئولو نادي الزمالك، في المفاوضات مع أسامة جلال، مدافع فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لتدعيم خط الدفاع.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات قوية مع "جلال" في الأيام الماضية، ودارت اتصالات مباشرة مع اللاعب لجس نبضه، والتعرف على موقفه بشأن الانضمام إلى صفوف النادي في الموسم المقبل.

موقف اللاعب

ولفت إلى أن أسامة جلال رحب بالانضمام إلى صفوف الزمالك، وطلب من مسئولي القلعة البيضاء اتخاذ خطوات رسمية ومباشرة من أجل حسم الصفقة، مشيرًا إلى أن عقده لا زال مستمرًا مع بيراميدز حتى الآن، وأي شيء يكون بالتفاوض بشكل رسمي مع النادي.

تدعيم الدفاع

ويرغب مسئولو الزمالك في تدعيم الدفاع خلال الفترة الحالية؛ بسبب النقص الذي يعانيه الفريق في الخط الخلفي ووجود بعض الثغرات.

وينتهي عقد كل من محمود علاء ومحمد عبد الغني مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري.

الخسارة من إنبي

وتلقى الزمالك خسارة مفاجئة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.

وأكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه سيطر بشكل كبير على مجريات الأمور في مباراة إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني للفريق:" الزمالك استحوذ على الكرة وخسر بكرة ثابتة بالرغم من وجود 7 لاعبين من الزمالك في منطقة جزاء الفريق مقابل 4 لاعبين من المنافس، وكان هناك خطأ في التمركز وسيشرح هذا الأمر في التدريبات".

واعترف المدير الفني بخطئه بسبب عدم اللعب بمهاجم صريح، مضيفا أنه بعد التأخر بهدفين كان يجب أن يلعب بثنائي هجومي صريح لتعويض التأخر.

وأضاف أوسوريو قائلا:" المباراة السابقة لعبت بثلاثة لاعبين في الدفاع وحققنا الفوز بخماسية، واليوم اعتمدت على 4 لاعبين في الدفاع وخسرت بهدفين".

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس.

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