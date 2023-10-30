الثورة الصناعية الرابعة

بحكم مهنتى تشدنى دائمًا لغة الأرقام ولا ألتفت لمهاترات التوك شو أو حوارات التواصل الاجتماعى التى تتضمن الكلام المرسل الذى يكون غالبًا بعيدًا عن الواقع.

معظم الحوارات كانت تلقى اللوم على الحكومة وأولوياتها التى اهتمت بالطرق والكبارى وأهملت الصناعة والزراعة.. وهو ما اكتشفت سطحيته تمامًا.

أخبرنى أحد الأصدقاء المهندسين بأنه أثناء مروره على طريق الضبعة، فوجئ على الجانبين بثورة زراعية وصناعية ضخمة تشمل زراعة وتربية ماشية ومصانع لمنتجات الألبان وصوبات وصوامع وثلاجات ضخمة.. وقال لى إن ما رآه هو جزء من مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح ٢.٢ مليون فدان، ويبدأ من طريق مصر- إسكندرية الصحراوى باتجاه الضبعة لمسافة٨٠ كيلومترًا، ويلتقى بامتداد ترعة الحمام.

لاحظت أن صادرات مصر ارتفعت فى العام الماضى الى ٣٤.٤ مليون دولار دلالة على ولادة مصانع جديدة بجودة إنتاج مصرية عالية، وأن أكبر دول مستوردة لمنتجاتنا هى السعودية والإمارات وأمريكا والهند والعراق وتركيا وإيطاليا.

أهم الصادرات كانت رقائق الألومنيوم والسجاد وأغطية الأرضيات والسيراميك المزجج والأسمدة الفوسفاتية والأنابيب بخلاف الملابس والأجهزة الكهربائية.

الملفت للنظر أن مصر لأول مرة دخلت مرحلة تصنيع مستلزمات الإنتاج وتجهيز المادة الخام واستخلاص ركائز المعادن من الرمال السوداء فى أكثر من مكان، مثل البرلس ورشيد ودمياط وبورسعيد لاستكمال دورة إنتاج كاملة لـ٤١ صناعة مختلفة.

ومن المشروعات الصناعية الجديدة التى يجب أن نفتخر بها:

١- إنشاء مجمع صناعى ضخم للغزل والنسيج فى منطقة الروبيكى، وهو الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط على مساحة ٤٣٠ فدانًا، ويتكون من ٧ مصانع كمرحلة أولى.

٢- إنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المركبة فى العين السخنة مكون من ٩ مصانع، ويعتبر واحدًا من أكبر مصانع الأسمدة الفوسفاتية فى العالم.

٣-إنشاء أكبر مجمع لدرفلة الحديد فى السويس على مساحة ٣١٠ آلاف متر مربع وإنتاجه ١.٢ مليون طن من حديد التسليح سنويًا (تكلفة المصنع ٢.٣ مليار جنيه).

٤- على مساحة ٣١٣٣ فدانًا تم إنشاء مجمع صناعى ضخم بـ٦ خطوط إنتاج لصناعة الأسمنت ببنى سويف بإجمالى إنتاج ١٢ مليون طن سنويًا.

المصنع يمكنه العمل بثلاثة أنظمة وقود مختلفة.. المازوت أو الغاز الطبيعى أو الفحم.

٥-فى مدينة كنوز الجلالة بالعين السخنة تم إنشاء ١٥ مصنعًا للرخام والجرانيت، بالإضافة للمصانع التى تم إنشاؤها فى سيناء وبنى سويف على المحاجر الطبيعية هناك.

٦- فى مجال صناعة الدواء تم عمل مدينة صناعية ضخمة (جيبتو فارما) على مساحه ١٨٠ ألف متر مربع لإنتاج ١٥٠ مليون عبوة دواء سنويًا.

٧- فى مجال الوثائق المؤمنة والخدمات الرقمية الذكية، تم إنشاء مركز ضخم على طريق العين السخنة على مساحه ٥٧٠ ألف متر مربع يحتوى على ١٣ مصنعًا تكنولوجيًا، أهمها مركز تحليل ومراجعة ومعالجة البيانات.

٨- تطوير مصنع البولى إيثيلين بحلوان ليقوم بتصنيع كل أنواع مواسير مياه الشرب والصرف الصحى لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير.

٩-فى مجال الصناعة الإلكترونية تم عمل مصانع لإنتاج التابلت واللابتوب من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

١٠- تم إنشاء مدينة كاملة لصناعة الجلود فى الروبيكى بعد نقل كل المدابغ القديمة من مناطق سور مجرى العيون وتطوير العشوائيات هناك.

١١- فى مجال الطاقة تم عمل أكبر مجمع لإنتاج البنزين عالى الأوكتان فى أسيوط لإنتاج ٨٠٠ ألف طن بنزين سنويًا باستثمارات بلغت ٤٥٠ مليون دولار، وكذلك مجمع مسطرد بمحافظة القليوبية الذى يعد أكبر مصنع لتكرير المواد البترولية فى الشرق الأوسط وإفريقيا بطاقة إنتاجيه ٤.٧ مليون طن سنويًا بتكلفة بلغت ٣.٤ مليون دولار.

١١ - فى مجال الصناعات الغذائية تم إنشاء مدينة سايلو فودز فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية على مساحة ١٣٥ فدانًا موزعة على ١٠ مصانع بطاقة إنتاجيه ٤٧٠ ألف طن سنويًا لـ٤٠ منتجًا تشمل كل الصناعات الغذائية التى تعتمد على القمح، بالإضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص.

ملف الصناعة من أهم الملفات على مكتب الرئيس لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاستيراد باعتبار التنمية الوطنية الشاملة أحد أهم محاور استقرار الدول، وذلك رغم انشغاله بإدارة الأزمة فى غزة.

أعانه الله على مسئولياته الضخمه وأبعد عنه المتشككين وأهل الشر وتحيا مصر.