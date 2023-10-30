الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الحلقة الأولى من الدورة الـ 14 لإعداد المقبلين على الزواج بإيبارشية طيبة

عمانوئيل عياد
عمانوئيل عياد

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أنه تحت رعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بدأت الحلقة الأولى من الدورة الرابعة عشر لإعداد المقبلين على الزواج بالإيبارشية.

تفاصيل اليوم

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث جاءت كلمة العظة بعنوان "سر الزواج ورعاية الأسرة وارتباطها بالكنيسة"، كما دار اللقاء الأول حول "روحانية العائلة".

تضمن اليوم الافتتاحي أيضًا ثلاثة لقاءات تخص الجوانب الطبية عن تنظيم الأسرة، وأهمية الفحوصات الطبية، حيث تضمنت المحاضرات مناقشات عدة، من قبل المشاركين الذين بلغ عددهم ستة وأربعين خطيبًا وخطيبه.

الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة عشر لإعداد المقبلين على الزواج بإيبارشية طيبة، تتكون هذه الدوره من خمس حلقات، لتنتهي في شهر ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، ذكرت صفحة كاريتاس مصر، أنه استكمالًا لاستجابة جمعية كاريتاس للاحتياجات الناجمة عن الأزمة السودانية، قامت كاريتاس مصر، مشروع "إيد بإيد"، بتنظيم زيارات ميدانية جديدة، بأسوان.

واستكمل الفريق تقييم وضع الوافدين حديثًا من السودان، وتقديم المساعدات الغذائية، والمالية لمن هم أكثر استحقاقًا، ذلك بعد الزيارة الأولى في شهر يوليو الماضي.

وتفقد قام السيد أمير كمال، مدير قطاع اللاجئين بمحافظات الدلتا، هذا العمل الميداني، ومتابعة تلبية احتياجات الوافدين الجدد، بمحافظة أسوان.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

بدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي، حيث استمع صاحب النيافة لجميع الأنشطة الخدمية، التي تقدمها الأخوات الراهبات بالإيبارشية.

وفي كلمته، تحدث الأب المطران حول "الكنيسة السينودسية"، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي، كما عبر الأنبا باسيليوس عن امتنانه للأخوات الراهبات، لحضورهن الفعال بالإيبارشية على كافة المستويات، كما تضمن اللقاء أيضًا مجموعات العمل، بالإضافة إلى عرض الأفكار، والرؤى المختلفة.

وفي ختام كلمته، قدم راعي الإيبارشية توصياته الرعوية، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة  مثمرة.

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