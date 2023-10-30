ما هو تأثير احتفال الأطفال بالهالوين على شخصيتهم؟.. دكتور نفسي يجيب

تبدأ احتفالات الهالوين خلال أيام، حيث يحتفل عدد كبير من المدارس بحفلات الهالوين، ونسلط الضوء في السطور التالية على تأثير الهالوين على الأطفال وكيف يؤثر الأمر على حالتهم النفسية في حال مشاهدة التفاصيل الخاصة بالهالوين.

وقال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسي، إن الاحتفال بالهالوين يتسبب في فزع الأطفال، لذا يجب عدم تسليط الضوء على هذا الحدث والابتعاد عنه قدر الإمكان، كما يجب الحرص على عدم مشاهدة الأطفال لمشاهد الدموية التى تكون موجودة خلال احتفالات الهالوين لأنها تزيد من مشاعر الغضب والكراهية بداخلهم وهو الأمر الذي قد يؤثر على سلوكيات الطفل بشكل كبير.

مشاكل نفسية تواجه الأطفالك بسبب الاحتفال بالهالوين

وأوضح استشارى الطب النفسي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من ضمن المشاكل التى ستواجه الأطفال اضطرابات النوم، وكذلك التبول اللاإرادي، والشعور المستمر بالخوف، وعدم التركيز في المواد الدراسية، كما أنه من ضمن المساوئ أيضا أن الطفل يصبح رؤيته عن الحياة كأنها مخيفة ومليئة بالدماء، كما أن الطفل يزداد لديه الشعور بالقلق والحزن لمدة طويلة من حياته، إلي جانب ذلك تشوه النمو النفسي للطفل، وتشويه أفكار الطفل تشوها تاما.

وشدد الدكتور جمال فروزير، استشاري الطب النفسي، على الآباء بضرورة تجنب الاحتفال بعيد الهالوين حفاظًا على الجوانب الإيجابية للأطفال. وذلك لأن الأطفال يرى في الاحتفالات نوعًا من البهجة والترويح عن النفس، ولكن هذه الاحتفالات يمكن أن تسبب الكآبة والدمار في نفسية الطفل.

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن هناك بعض العادات التي تقوم بها الأمهات دون أن يعلموا مدى خطورتها على أبنائهم، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور سلوك عدائي في الطفل دون أن يعرف السبب وراء ذلك السلوك. لذلك، يجب على الآباء والأمهات أن يحرصوا خلال فترة تكوين شخصية الطفل على التأكد من أن كافة الأمور التي يشاهدها والأشياء التي يتعلمها تساعد في تطوير مهاراته، وأن يتجنبوا الاحتفالات الغريبة التي لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، حتى نتمكن من تربية أطفالنا بشكل سليم وآمن، خاصة أن شخصية الطفل تتشكل في المراحل الأولى من نموه.