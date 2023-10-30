الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ما هو تأثير احتفال الأطفال بالهالوين على شخصيتهم؟.. دكتور نفسي يجيب

الهالوين
الهالوين

تبدأ احتفالات الهالوين خلال أيام، حيث يحتفل عدد كبير من المدارس بحفلات الهالوين، ونسلط الضوء في السطور التالية على تأثير الهالوين على الأطفال وكيف يؤثر الأمر على حالتهم النفسية في حال مشاهدة التفاصيل الخاصة بالهالوين.

وقال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسي، إن الاحتفال بالهالوين يتسبب في فزع الأطفال، لذا يجب عدم تسليط الضوء على هذا الحدث والابتعاد عنه قدر الإمكان، كما يجب الحرص على عدم مشاهدة الأطفال لمشاهد الدموية التى تكون موجودة خلال احتفالات الهالوين لأنها تزيد من مشاعر الغضب والكراهية بداخلهم وهو الأمر الذي قد يؤثر على سلوكيات الطفل بشكل كبير.

مشاكل نفسية تواجه الأطفالك بسبب الاحتفال بالهالوين 

وأوضح استشارى الطب النفسي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من ضمن المشاكل التى ستواجه الأطفال اضطرابات النوم، وكذلك التبول اللاإرادي، والشعور المستمر بالخوف، وعدم التركيز في المواد الدراسية، كما أنه من ضمن المساوئ أيضا أن الطفل يصبح رؤيته عن الحياة كأنها مخيفة ومليئة بالدماء، كما أن الطفل يزداد لديه الشعور بالقلق والحزن لمدة طويلة من حياته، إلي جانب ذلك تشوه النمو النفسي للطفل، وتشويه أفكار الطفل تشوها تاما.

وشدد الدكتور جمال فروزير، استشاري الطب النفسي، على الآباء بضرورة تجنب الاحتفال بعيد الهالوين حفاظًا على الجوانب الإيجابية للأطفال. وذلك لأن الأطفال يرى في الاحتفالات نوعًا من البهجة والترويح عن النفس، ولكن هذه الاحتفالات يمكن أن تسبب الكآبة والدمار في نفسية الطفل.

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن هناك بعض العادات التي تقوم بها الأمهات دون أن يعلموا مدى خطورتها على أبنائهم، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور سلوك عدائي في الطفل دون أن يعرف السبب وراء ذلك السلوك. لذلك، يجب على الآباء والأمهات أن يحرصوا خلال فترة تكوين شخصية الطفل على التأكد من أن كافة الأمور التي يشاهدها والأشياء التي يتعلمها تساعد في تطوير مهاراته، وأن يتجنبوا الاحتفالات الغريبة التي لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، حتى نتمكن من تربية أطفالنا بشكل سليم وآمن، خاصة أن شخصية الطفل تتشكل في المراحل الأولى من نموه.

احتفال الأطفال بالهالوين احتفالات الهالوين تأثير الهالوين على الأطفال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي اضطرابات النوم

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

خبير اقتصادي مقاطعة المنتجات الأجنبية تسبب في ازدها مبيعات المنتج المحلي

"ظل يسير في ركبي".. لماذا كانت نجوى فؤاد تخاف من إبليس؟

صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة