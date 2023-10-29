عيد الهالوين 2023.. التاريخ والأهمية وكل ما تريد معرفته عن اليوم

يتم الاحتفال بعيد الهالوين في 31 أكتوبر من كل عام، ويُعرف اليوم السابق بعيد جميع الأقداس، والذي تم اختصاره ليصبح معروفًا باسم الهالوين ويتم الاحتفال به في اليوم التالي.

يعود تاريخ عيد الهالوين إلى العصور الوسطى عندما تم الاحتفال به لسبب مختلف، كان يُعتقد أنه في يوم الهالوين، ستصبح الخطوط الفاصلة بين عالم الأحياء وعالم الموتى غير واضحة، وبالتالي ستزور الأرواح أحبائهم.

في حين يتم الاحتفال بعيد الهالوين في العالم الحديث من خلال ارتداء ملابس شخصيات خيالية، وأداء الأزياء التنكرية وحشو الجسم بالحلويات.

وهناك بعض الناس يفضلون تزيين منازلهم وطهي أطباق لذيذة للترحيب بأرواح أسلافهم، إلا أنهم يحاولون أيضًا إبعاد الأرواح الشريرة عن طريق إشعال النار وارتداء ملابس الشياطين والساحرات لتجنب التعرف عليهم.

في هذا اليوم يرتدي الأطفال ملابسهم ويزورون منازل أخرى من أجل الحلوى، يقوم الناس أيضًا بتزيين منازلهم وحضور الحفلات التي تحمل طابع الهالوين مع أصدقائهم.

"الخدعة أو الحلوى" هي طقوس يرتدي فيها الأطفال ملابس شخصياتهم الخيالية المفضلة من الكتب والأفلام ويزورون منازل أخرى للحصول على الحلوى، ويرتدي الناس ملابس الأشباح والسحرة والشياطين والجنيات ويحضرون الحفلات.

الهالوين مهرجان أيرلندي قديم قبل مئات السنين، كما أنه يعتبر الهالوين كلمة مسيحية وترمز إلى الاحتفالات، وتتزامن مع عيد المسيحيين في الغرب، حيث انه في البداية كان الهالوين أمر ديني، ومع مرور الزمن تعاقب الزمان والأيام وأصبح الاحتفال به بمثابة أمر اجتماعي.

وانتشرت الاحتفالات بشكل كبير في الولايات المتحدة، وخاصة عند هجرة الأيرلنديين في القرن التاسع عشر، الذين مارسوا طقوس الاحتفال في أمريكا، وعليه اتبع الأميركان الطقوس الأيرلندية في الاحتفال.

وتجسيدا لهذا الاحتفال أنتجت هوليوود عشرات الأفلام عن الهالويين، منها أفلام رعب، كوميديا سوداء، إضافة لأفلام كرتون للأطفال.