الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرز أزياء الهالوين المستوحاة من الشخصيات المشهورة

أزياء الهالوين
أزياء الهالوين

في حين أن أزياء الهالوين مثل المومياوات ومصاصي الدماء والمستذئبين هي أزياء كلاسيكية اعتدنا على ارتدائها في أجواء الهالوين، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن ارتداء ملابس تجسد روح العصر وتتماشى مع الموضة.

مع حدوث الكثير هذا العام في التلفزيون والأفلام والموسيقى ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك الحصول على الزي المثالي من الممكن  أن تكون قمصان سوداء وأغطية للرأس وقبعات.

بالتزامن مع اقتراب الهالوين.. اقتراحات لأزياء الهالوين:

باربي
يعد الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا لهذا العام بمثابة مصدر إلهام لأزياء الهالوين، يمكنك الاختيار من بين أزياء متعددة لباربي مثل الفيزيائية باربي، والقاضية باربي، والرئيسة باربي، ويمكنك أيضا ارتداء فستان وردي وحذاء بكعب عالٍ

شاروخان في جوان
يمكنك أن تحول نفسك إلى فيكرام راثور، شخصية شاروخان التي حققت نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر لفيلم جوان، ستحتاج إلى الكثير من الضمادات لتلتف حول رأسك ويديك، بالإضافة إلى بعض السراويل القتالية البالية سترة حمراء مموهة.

دمية M3gan
مع تركيز العالم على روبوتات الدردشة في الوقت الحالي، يمكنك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أزياء الهالوين، الفيلم يتحدث عن دمية تبدو ودودة وتذهب متخفية لكي تقوم بعمليات القتل، الفسلم حقق نجاحًا غير متوقع في وقت سابق من هذا العام.


تيد لاسو
تدور أحداث الفيلم الكوميدي الرياضي حول مدرب كرة قدم أمريكي ساذج من كانساس يسافر إلى إنجلترا لإدارة فريق كرة القدم المتعثر AFC Richmond، يمكنك أن تقلد القميص والشارب، والنظارات الشمسية بالإضافة إلى صافرتك.


الأزواج: كايلي جينر وتيموثي شالاميت
إذا كنت متوجهًا إلى حفلة مع حبيبك، فيمكن أن تقلد هذين الزوجين، ستحتاج الفتيات ببساطة إلى قميص أسود ونظارات شمسية داكنة أنيقة، ويمكن للأولاد اختيار تيشيرت رمادي، وغطاء للرأس أسود، وقبعة سوداء، وقلادة مميزة، وكل هذه القطع التي من المحتمل أن تكون في خزانة ملابسك بالفعل.


 

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