الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

دبابات إسرائيلية
دبابات إسرائيلية في غزة

قد تكون هذه هي اللحظة التي قد تنزلق فيها الحكومة الإسرائيلية إلى النسخة الإسرائيلية من «متلازمة فيتنام»، بين التطورات المتلاحقة يبقى السؤال الهام هو: هل فعلًا سينفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قاله ويعاقب حركة حماس على هجوم 7 أكتوبر، بإسقاط حكمها نهائيًا من قطاع غزة في العملية البرية المرتقبة؟

خسائر جديدة 

نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، في نسختها باللغة الإنجليزية، تقريرًا لـ«يونا جيريمي بوب»، ذكر خلاله أنه بين عشية وضحاها أصيب مقاتلان إسرائيليان وضابط وجندي صغير بجروح خطيرة مع اتساع نطاق الغزو، رغم أنه في ظاهر الأمر هذه الحادثة صغيرة وقد حدثت عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا إنه في الواقع، وبالنظر إلى مقتل 1400 إسرائيلي، غالبيتهم العظمى في هجمات حماس الأولية في 7 أكتوبر، وقُتل أو جرح جنود الجيش الإسرائيلي في كمائن نصبتها حماس أو حزب الله عبر الحدود كل يوم تقريبًا- فإن هذه الخسائر الجديدة، رغم أنها مأساوية، لا يبدو أن لها أهمية خاصة في الحسابات الاستراتيجية الأكبر.

لأن كل الخسائر حتى الآن كانت في الأساس تتعلق باستعادة السيادة والحفاظ على أمن الحدود، في حين أن هذه الخسائر الجديدة تتعلق بالغزو المضاد المختار والمقصود به التوغلات البرية.

الغزو المضاد

أضاف المقال: إنه في الوقت الحالي تدعم الولايات المتحدة وبعض حلفائها في الاتحاد الأوروبي الفكرة العامة المتمثلة في الغزو المضاد، لكن كل شيء يتعلق بهذا الغزو المضاد-كيف يبدو، وإلى متى سيستمر، وحجم المخاطر التي سيواجهها جنود الجيش الإسرائيلي في محاولة هزيمة حماس- كلها متغيرات قيد المناقشة ويمكن تغييرها. ومن الممكن أن تنزلق إسرائيل إلى سياساتها السابقة فيما يتعلق بالتعامل مع حماس.

في ظل الضغوط العالمية ضد غزو أوسع نطاقًا- ومع قلق الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح بشأن خسائر الجيش الإسرائيلي أثناء الغزو لدرجة أنها أخرت الغزو لمدة أسبوعين تقريبًا من الموعد الذي كان من الممكن أن يبدأ فيه لوجستيًا لأول مرة- هل سيكون لدى صناع القرار الثبات والتصميم على إنجازه؟ هل هدفهم المعلن هو إسقاط حماس فعليًا؟ أم أن الخسائر المتزايدة في صفوف الجنود الإسرائيليين خلال الغزو ستؤدي إلى جعل استراتيجية الغزو أكثر حذرًا فيما يتعلق بحماية القوة، وهو الأمر الذي سيجعل في مرحلة ما من الصعب إنجاز مطاردة قوات حماس بشكل كامل في أي نفق أو مسجد أو مستشفى قد يختبئون فيه؟

متلازمة فيتنام

وأوضح أن هذه هي اللحظة التي قد تنزلق فيها الحكومة أو الجيش الإسرائيلي إلى النسخة الإسرائيلية من «متلازمة فيتنام» التي منعت البلاد من التعامل بشكل شامل مع حماس في كل «جولة» حرب منذ 2008-2009.

وبعد خسارة الولايات المتحدة الحرب في فيتنام، بما في ذلك خسارة عدد كبير من الجنود، رفضت واشنطن لأكثر من 15 عامًا استخدام القوات البرية بأي كمية كبيرة حتى حرب الخليج عام 1991.

منذ حرب لبنان الأولى عام 1982، امتنعت إسرائيل بشكل عام عن القيام بأي غزوات كبيرة، كانت حرب لبنان الثانية عام 2006، وحرب غزة 2008-2009، وحرب غزة عام 2014 هي الأوقات الوحيدة التي انخرطت فيها إسرائيل حقًا في غزو الأراضي التي انسحبت منها بالكامل من أجل استعادة الردع أو خلق الظروف لحدود أكثر هدوءًا، ووكانت كل واحدة من تلك الغزوات محدودة للغاية.

إذا أرادت إسرائيل أن تحقق هدفها المعلن المتمثل في الإطاحة بحماس، فسوف تحتاج إلى أن تكون مستعدة لاستيعاب بعض الخسائر في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي، والتي تجنبتها لفترة طويلة، وهو التجنب الذي ساهم بشكل كبير في ترك الباب مفتوحًا أمام حماس لارتكابها هجوم 7 أكتوبر.

حماس نتنياهو فيتنام العملية البرية غزة

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